США мають посилити санкції проти Росії і дати Україні летальну зброю – екс-президент Freedom House Креймер

США мають надати Україні летальну зброю, а конфлікт на Донбасі не закінчиться, допоки Росії не загрожують жорсткі наслідки за її дії. Таку заяву в ефірі Радіо Свобода зробив колишній помічник державного секретаря США та колишній президент організації Freedom House Дейвід Креймер.

«Доки для Росії не буде більше наслідків, вона взагалі не буде зацікавлена у переговорах. Я більше ніж впевнений у Курті Волкері, але його партнер по переговорах, пан Сурков, не має ні найменшого інтересу у вирішенні конфлікту. Це триватиме доти, доки санкції не будуть посилені», – вважає він.

За словами Креймера, йдеться саме про посилення санкцій, а не просто продовження тих, що вже діють.

«Санкції мають бути посилені, Україна має отримати летальну зброю, щоби мати змогу себе захистити. Україна не просила американських солдатів боротися за неї – вона просила про зброю, яка могла б попередити просування російських танків углиб України. Україна потребує більше підтримки, на Москву треба чинити більший тиск. Інакше ця ініційована Росією криза буде тривати», – наголосив він.

Водночас, за словами Дейвіда Креймера, попри підтримку рішення про надання летальної зброї Україні в оточенні президента США Дональда Трампа, не зрозуміло, чи погодиться на цей крок сам глава Білого дому, він якого залежить остаточне рішення.

У вересні під час візиту до США президент України Петро Порошенко пояснив необхідність надання Україні летальної зброї тим, що, таким чином, вдалося б «значно підвищити ціну, яку заплатить російський агресор, якщо він перейде до наступальних дій». За словами президента України, таке рішення американської адміністрації також відкрило б можливості надання Україні аналогічної допомоги з боку інших країн.

Того ж місяця спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер підтвердив, що Вашингтон «дуже серйозно» розглядає питання надання Україні летальної зброї для захисту від російської агресії.

Інтерв’ю з Дейвідом Креймером повністю буде опубліковане на сайті Радіо Свобода у суботу, 28 жовтня