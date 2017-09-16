Волкер: надання Україні летальної зброї «дуже серйозно розглядається» у США

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер підтвердив 16 вересня, що Вашингтон розглядає надання Україні летальної зброї для захисту від російської агресії.

«Кожна країна має право на самозахист. І думаю, секретар (міністр оборони США – ред.) Маттіс, коли був тут кілька тижнів тому, чітко дав зрозуміти: країна, що захищає свою територію, не становить нікому небезпеки. Хіба що вона агресор. Поки не нападаєш на інших – ти безпечний. Тож природно, що українці хочуть мати якомога кращу зброю для захисту. Я не можу сказати нічого нового, окрім того, що Маттіс уже говорив: це питання дуже серйозно розглядається», – сказав Волкер, відповідаючи на запитання журналістів, акредитованих на зустрічі «Ялтинської європейської стратегії» в Києві.

Міністр оборони США Джим Маттіс після зустрічі з президентом України Петром Порошенком 24 серпня заявив, що активно вивчає можливість перегляду питання про надання США летального озброєння Україні. «Зрозуміло, що Україна не є агресором. Вона захищає власну територію», – сказав Маттіс.

Останніми тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити теперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається ситуація від часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.