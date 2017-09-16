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17 Вересень 2017, Київ 00:03
Новини | Політика

Волкер: надання Україні летальної зброї «дуже серйозно розглядається» у США

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, Київ, 16 вересня 2017 року

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер підтвердив 16 вересня, що Вашингтон розглядає надання Україні летальної зброї для захисту від російської агресії.

«Кожна країна має право на самозахист. І думаю, секретар (міністр оборони США – ред.) Маттіс, коли був тут кілька тижнів тому, чітко дав зрозуміти: країна, що захищає свою територію, не становить нікому небезпеки. Хіба що вона агресор. Поки не нападаєш на інших – ти безпечний. Тож природно, що українці хочуть мати якомога кращу зброю для захисту. Я не можу сказати нічого нового, окрім того, що Маттіс уже говорив: це питання дуже серйозно розглядається», – сказав Волкер, відповідаючи на запитання журналістів, акредитованих на зустрічі «Ялтинської європейської стратегії» в Києві.

Міністр оборони США Джим Маттіс після зустрічі з президентом України Петром Порошенком 24 серпня заявив, що активно вивчає можливість перегляду питання про надання США летального озброєння Україні. «Зрозуміло, що Україна не є агресором. Вона захищає власну територію», – сказав Маттіс.

Міністр оборони України Степан Полторак (праворуч) і керівник оборонного відомства США Джеймс Маттіс. Київ, 24 серпня 2017 року
Міністр оборони України Степан Полторак (праворуч) і керівник оборонного відомства США Джеймс Маттіс. Київ, 24 серпня 2017 року

Останніми тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити теперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається ситуація від часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.

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