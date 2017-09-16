Умови Росії щодо миротворців мають на меті посилити розділення України – Волкер

Згода Росії на присутність миротворців на Донбасі є цікавою, але умови, які висуває Москва в цьому питанні, є неприйнятними. Про це 16 вересня заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, який відвідує Київ для участі в зустрічі «Ялтинської європейської стратегії».

«Дуже цікаво, що Росія запропонувала запровадити місію, адже до цього вона до цієї ідеї не схилялася. Тож це крок уперед для дискусії. Проте умови, на яких Росія це запропонувала, на мою думку, лише посилять розділення частин України. Адже тоді вона (місія – ред.) діятиме лише уздовж умовної лінії розмежування, а не на всій території», – відзначив Волкер.

На думку американського дипломата, відповідальність миротворців за всю неконтрольовану урядом України частину Донбасу дала б можливість провести вибори на цій території.

«Ми спостерігаємо цей конфлікт уже три роки. Мінський процес застряг. Дискусії про безпеку і політичні рішення повторювалися по колу – і нічого не відбувалося. Перемир’я ніколи не діяли. Люди помирали, кілька осіб на тиждень гинуло. І треба було вириватись із цього кола нехай не провалів, проте стагнації. Миротворча місія, якби вона була відповідальна за певну територію, замість того, щоб там би господарювали російські військові, гарантувала би безпеку людям. І дала би доступ туди українській владі, щоб можна було провести вибори. Це те, що лежало в основі ідеї про миротворчу місію», – наголосив спецпредставник Держдепартаменту.

Збройний конфлікт на Донбасі триває близько трьох з половиною років – від квітня 2014-го. Він розпочався після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».

За останніми наразі оцінками ООН станом на середину травня, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.