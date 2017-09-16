Питання деокупації Криму та Донбасу ідентичні – Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив 16 вересня, відповідаючи на запитання Радіо Свобода на полях зустрічі «Ялтинської європейської стратегії», що він зараз зосереджується на переговорах щодо Донбасу в рамках мінського процесу. Проте, уточнив Волкер, вирішення питань Криму та конфлікту на Сході України є нероздільними.

«В рамках нашої зустрічі в Мінську із Сурковим я дав зрозуміти нашу позицію: питання Криму та Донбасу ідентичні з точки зору російського вторгнення і окупації. У випадку з Кримом – вони анексували територію. Ми не приймаємо ні те, ні інше. І я думаю, якщо нам вдається зрушити хоч якесь питання – це вже добре. Проте це не змінює наших поглядів щодо Криму взагалі», – сказав Волкер.

За словами дипломата, хоч для Криму поки не виробили окремого формату діалогу, як це є щодо Донбасу, все ж санкції щодо Росії за анексію півострова не лише не слабшають, а й посилюються.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції проти Москви як через анексію Криму, так і через окупацію частини Донбасу. Росія називає свої дії щодо Криму «відновленням історичної справедливості».