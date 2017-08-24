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24 Серпень 2017, Київ 14:55
Новини | Політика

Маттіс: можливість надання Україні летальної зброї активно вивчають

Міністр оборони США Джим Маттіс (л) і президент України Петро Порошенко, Київ, 24 серпня 2017 року

Міністр оборони США Джим Маттіс заявляє, що активно вивчає можливість перегляду питання про надання США летального озброєння Україні. Він сказав про це після зустрічі з президентом України Петром Порошенком 24 серпня у День Незалежності України в Києві, відповідаючи на питання про можливість надання США летальної зброї Україні.

За словами Маттіса, після повернення до США він повідомить свою позицію з цього питання президентові Дональду Трампу.

Також він додав, що «оборонне озброєння не є провокативним засобом, якщо ви не агресор». «І зрозуміло, що Україна не є агресором. Вона захищає власну територію», – сказав Маттіс.

Водночас він висловився за збереження конфіденційності щодо переговорів із президентом Порошенком у цьому питанні.

Він також заявив, що Росія намагається силою змінити міжнародні кордони, і вкотре заявив, що Вашингтон «не прийме» російської анексії Криму.

Маттіс наголосив, що США віддані процесу розбудови українських Збройних сил і дипломатичним зусиллям із вирішення конфлікту на сході України.

«Не сумнівайтеся, США підтримують Україну», — сказав міністр оборони США.

Останніми тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити теперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається ситуація від часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.

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