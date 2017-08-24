Маккейн: надання Україні летальної зброї підвищить ціну агресії для Росії і спонукатиме її до миру

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн вкотре закликав президента США Дональда Трампа надати Україні летальне оборонне озброєння, щоб підвищити для Росії ціну агресії на Донбасі і спонукати її до виконання Мінських угод. Про це йдеться в заяві сенатора, розміщеній на його офіційному сайті 23 серпня.

«Візит міністра оборони США Джеймса Маттіса до Києва дає ще одну можливість Сполученим Штатам виправити свою політику щодо України і надати їй летальну оборонну допомогу, якої країна потребує для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. На початку цього тижня президент Трамп зробив крок вперед, коли змінив курс і відійшов від невдалої політики свого попередника в Афганістані. Тепер президент має таку саму можливість щодо України», – заявляє Маккейн.

Він наголосив, що Україні необхідне летальне озброєння для захисту від російської агресії. «Підвищення ціни агресії може допомогти змінити розрахунки Володимира Путіна, змусити Росію повністю виконувати Мінські домовленості і зрештою створити більш стабільні умови безпеки, необхідні для встановлення миру. Іншими словами – надання Україні летального озброєння не суперечить мирному вирішенню цього конфлікту, а є життєво важливим для цього», – заявив Маккейн.

Останніми тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити теперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається ситуація від часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.