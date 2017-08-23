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23 Серпень 2017, Київ 20:56
Новини | Політика

Міністр оборони США прибув до України

Джеймс Маттіс і Петро Порошенко під час візиту українського президента до США, 20 червня 2017

Міністр оборони США Джеймс Маттіс прибув в Україну. Його літак приземлився в аеропорту «Бориспіль» у середу ввечері.

Як повідомляли раніше в Адміністрації президента України, 24 серпня запланована зустріч Маттіса з Петром Порошенком.

Раніше Міністерство оборони США повідомило, що його очільник також має зустрітися під час візиту з міністром оборони України Степаном Полтораком.

Останніми тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити теперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається ситуація від часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.

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