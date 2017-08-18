Росія і Китай застерегли США від військового конфлікту з Північною Кореєю

Росія разом із Китаєм 17 серпня закликали Сполучені Штати не здійснювати військових дій проти Північної Кореї, заявивши, що ескалація загрози війни між Вашингтоном і Пхеньяном може досягти «точки неповернення».

«Будь-яка спроба вирішити проблему на Корейському півострові силою призведе до масової трагедії і величезних людських жертв», – заявила прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу в Москві 17 серпня. За її словами, немає альтернативи мирному врегулюванню.

Ця заява знайшла відгук і в Пекіні, де напередодні заступник голови Центральної військової комісії Китаю Фань Чанлун зустрівся з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Джозефом Данфордом.

Фань сказав генералу США, що Китай вважає єдиним ефективним способом вирішення протистояння з Пхеньяном – переговори, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Китаю.

«Китай вважає, що діалог і консультації є єдиним ефективним засобом вирішення проблеми півострова і що військові засоби не можуть стати альтернативою», – йдеться в заяві відомства.

Поза тим, міністр оборони США Джим Маттіс після переговорів з питань безпеки із міністрами Японії у Вашингтоні 17 серпня заявив про «сильні військові наслідки, якщо Північна Корея почне військові дії».

Заява Маттіса відобразила попередження президента США Дональда Трампа минулого тижня про те, що Північна Корея стикнеться з «вогнем і люттю», якщо її поведінка загрожує Сполученим Штатам. Це, в свою чергу, спонукало Пхеньян заявити про можливість застосування балістичних ракет по тихоокеанському острову Гуам.

Критична точка у відносинах країн може настати 21 серпня, коли Сполучені Штати і Південна Корея мають розпочати щорічні військові навчання з участю десятків тисяч солдатів від обох країн.

Північна Корея розглядає ці навчання як підготовку до вторгнення. Китай, тим часом, закликав Сполучені Штати відмовитися від навчань в обмін на те, що Північна Корея припинить випробування ядерної зброї і балістичних ракет.

Водночас голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд напередодні заявив: «Моя порада нашому керівництву полягає в тому, що ми не скасуємо наші навчання. Вони є дуже важливими для підтримки здатності альянсу захищатися. Поки існує загроза в Північній Кореї, ми повинні підтримувати високу готовність реагувати на цю загрозу».

Північна Корея 17 серпня також виключила призупинення своїх випробувань зброї.

«Поки триває ворожа політика США і ядерна загроза, Пхеньян ніколи не покладе своє самооборонне ядерне стримування на стіл переговорів», – сказав представник КНДР в ООН Ча Сон Нам.