АП: Порошенко зустрінеться з Маттісом 24 серпня

Президент Петро Порошенко 24 серпня проведе переговори з міністром оборони США Джеймсом Маттісом, який відвідає Київ для участі в урочистостях з нагоди Дня незалежності України, повідомляє прес-служба голови держави.

«Перший за останні десять років візит в Україну міністра оборони США відбудеться відповідно до попередніх домовленостей з американською стороною, досягнутих під час візиту глави держави до США у червні цього року», – повідомила прес-служба президента України 19 серпня.

Напередодні радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що міністр оборони США Джеймс Маттіс перебуватиме з візитом в Україні на її День незалежності 24 серпня. Як повідомив він у фейсбуці, міністр відвідає Україну 23 і 24 серпня з офіційним візитом саме з нагоди святкування Дня незалежності.

Бірюков розповів, що голову Пентагону запросив відвідати Україну у цей день президент Петро Порошенко під час свого візиту до Вашингтона в червні, а відтак Джеймс Маттіс повідомив міністрові оборони України Степанові Полтораку під час їхньої зустрічі в Брюсселі наприкінці червня, що прийняв це запрошення і радіє з дати візиту.

Раніше Міністерство оборони США повідомило про візит його голови до України наступного тижня. У перебігу візиту міністр знову запевнить Київ, що США «твердо віддані меті відновити суверенітет і територіальну цілісність України», мовиться в повідомленні Пентагону. Він також має зустрітися в перебігу візиту з міністром оборони України Степаном Полтораком і президентом Петром Порошенком. Але в повідомленні Пентагону точна дата візиту до України не була названа.

Останніми тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити дотеперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається становище від часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.