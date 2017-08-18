Радник президента повідомив про прибуття міністра оборони США до Києва саме на День незалежності

Радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що міністр оборони США Джеймз Маттіс перебуватиме з візитом в Україні на її День незалежності 24 серпня.

Як повідомив він у фейсбуці, міністр відвідає Україну 23 і 24 серпня з офіційним візитом саме з нагоди святкування Дня незалежності.

Бірюков розповів, що голову Пентагону запросив відвідати Україну саме цього дня президент Петро Порошенко під час свого візиту до Вашингтона в червні, а відтак Джеймз Маттіс повідомив міністрові оборони України Степанові Полтораку під час їхньої зустрічі у Брюсселі наприкінці червня, що прийняв це запрошення і радіє з дати візиту.

Раніше у п’ятницю Міністерство оборони США повідомило про візит його голови Джима Маттіса до України наступного тижня. У перебігу візиту міністр знову запевнить Київ, що США «твердо віддані меті відновити суверенітет і територіальну цілісність України», мовиться в повідомленні Пентагону. Він також має зустрітися в перебігу візиту з міністром оборони України Степаном Полтораком і президентом Петром Порошенком.

Але в повідомленні Пентагону точна дата візиту до України не була названа.

Наступного тижня, в четвер, 24 серпня, Україна святкує День незалежності.

Цими тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити дотеперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається становище з часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.