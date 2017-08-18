Пентагон повідомив про візит міністра оборони США до України наступного тижня

Міністерство оборони США повідомило про візит його голови Джима Маттіса до України наступного тижня.

У перебігу візиту міністр знову запевнить Київ, що США «твердо віддані меті відновити суверенітет і територіальну цілісність України», мовиться в повідомленні Пентагону.

Він також має зустрітися в перебігу візиту з міністром оборони України Степаном Полтораком і президентом Петром Порошенком.

Точна дата візиту до України не названа.

Україна стане останнім пунктом тижневої поїздки Маттіса, який також відвідає Йорданію і Туреччину.

Наступного тижня, в четвер, 24 серпня, Україна святкує День незалежності.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон відвідував Україну в липні.

Цими тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити дотеперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається становище з часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.