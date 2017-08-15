«Джавеліни» посилять українську оборону і стануть елементом стримування – експерти

Українські військові експерти вважають надання Сполученими Штатами протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» для України виправданим, навіть попри те, що масштабних танкових боїв наразі на сході немає. І спростовують побоювання, що така допомога спровокує реакцію Росії та призведе до більших людських втрат.

Колишній заступник міністра оборони України, адмірал Ігор Кабаненко наголошує, що мова йде в першу чергу про оборонне летальне озброєння.

Мова йде насамперед про посилення оборонних спроможностей

«Мова йде насамперед про посилення оборонних спроможностей – це елемент стримуючого потенціалу, – уточнює він. – Це цілком логічне продовження партнерських стосунків, спрямоване на запобігання ескалації ситуації».

Нам бракує систем розвідки, радарів, засобів ураження повітряних цілей

Колишній начальник Генштабу ЗСУ, генерал-полковник Анатолій Лопата перераховує військову техніку, яка могла б стати у пригоді українським військовим, окрім летальної зброї: «Нам на сьогодні бракує систем розвідки: не тільки безпілотних літаків, а й радарів, які можуть бачити на низьких висотах, наземної розвідки, засобів ураження повітряних цілей, які суттєво підсилили б повітряну оборону України».

Колишній заступник міністра оборони США, який відповідав за Росію та Україну, Майкл Карпентер наголошує, що в адміністрації Обами працювало чимало людей, які підтримували надання Україні зброї, але сам колишній президент США побоювався, що Росія у відповідь надаватиме додаткове обладнання та зброю своїм ставленикам і своїм військовим на Донбасі. Сам він не вважає цей аргумент переконливим:

Протитанкові ракетні установки, певні різновиди сучасних радарів – все це необхідно виключно для оборони

«Оборонні озброєння, у тому числі протитанкові ракетні установки, певні різновиди сучасних радарів, призначені для виявлення військових цілей – все це необхідно виключно для оборони», – переконує колишній американський урядовець.

Втім, Карпентер визнає, що все залежить від того, про який тип обладнання йдеться, і надання винищувачів або інших видів наступального озброєння, на його думку, дійсно, може спричинити загострення.

Рішення про надання летальної зброї наразі за президентом США Дональдом Трампом. Розглядають надання протитанкових систем Javelin, системи протиповітряної оборони, безпілотних літальних апаратів. Хоча цьогоріч програма американської військової допомоги Україні була скорочена до 150 мільйонів доларів (порівняно з 300 мільйонами минулого року), зараз, за словами американського експерта, обговорюється підвищення цієї цифри в майбутньому до 300 чи навіть до 500 мільйонів через високі ціни на згадані системи.

Чи потрібні ракети, якщо танків немає?

Натомість аналітик Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман скептично висловлюється щодо планів Пентагону надати Україні смертоносну зброю. Він зазначає, що плани з надання такого типу озброєння існували під час активних боїв в 2014-2015 роках, але зараз це неактуально. Кофман вказує на те, що Україні бракує систем зв’язку, приладів нічного бачення й іншого обладнання, яке дозволить ефективно воювати вночі, а також обладнання для тренувань.

Нам краще було б подумати про те, яку армію ми можемо допомогти Україні збудувати

«Мені здається, настав час як слід подумати над тим, яка допомога вже була надана Україні й не планувати іншу… Ймовірно, нам краще було б подумати про те, яку армію ми можемо допомогти Україні збудувати у середньостроковій та довгостроковій перспективі», – пропонує він.

Наполягання ж на поставці протитанкових систем Javelin Кофман розцінює як політичну гру, аби заручитися офіційною підтримкою Вашингтона. На його думку, це може призвести до значних людських втрат, адже Росія здатна відігратися не лише на українських військових, а й на американських у Сирії чи Афганістані.

Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони полковник Юлій Мамчур каже, що протитанкові системи Javelin – високотехнологічний виріб, який міг би істотно змінити хід військових подій у 2014-2015 роках, а тепер в України є і свої гідні розробки протитанкової зброї. Втім, зауважує він, така допомога все одно була б доречна – за словами полковника, мішені для протитанкових ракет в Росії є.

Та зброя дуже влучна, ракети називаються «пустив і забув»

«Там, за одними даними, близько 500 танків, за іншими – ще більше, – розповідає він. – Та зброя дуже влучна, ракети називаються «пустив і забув», тобто навів на ціль – пустив і 100% вона потрапить в неї. Вітчизняні розробки в нас також є, але вони побудовані на іншому принципі. Якщо в коплексі застосовувати і наші, і їхні, то гарантовано на 120% буде, що ціль буде уражена».

Із цим погоджується й Анатолій Лопата. Він впевнений, що танки обов’язково будуть використовуватись в разі загострення конфлікту.

А Ігор Кабаненко нагадує, що, незалежно від того, отримають ЗСУ летальну зброю чи ні, Україна повинна реформовувати свою армію: «Багато що залежить від нас: наскільки ми готові просуватися вперед, трансформувати нашу систему. Багато аспектів лишилися ще з радянських часів, – нагадує він. – В західних країнах є спільні стандарти виробництва зброї, і Україні треба якомога швидше їх імплементувати у свої підходи, тобто стати повністю взаємосумісними».

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