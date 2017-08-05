Пентагон рекомендував надати Україні летальну зброю – ЗМІ

Міністерство оборони США рекомендувало направити Україні пакет допомоги з летальною зброєю на суму близько 50 мільйонів доларів, повідомила телевізійна мережа США NBC.

NBC опублікував матеріал 4 серпня, посилаючись на трьох неназваних чиновників, які заявили, що рекомендація була передана до Білого дому для розгляду.

Речник Пентагону відмовився розголошувати деталі пакету, сказавши NBC «ми нічого не вирішили», йдеться у матеріалі.

Раніше The wall street journal повідомив, що Міноборони США та Державний департамент внесли на розгляд Білого дому розроблений ними план постачання протитанкових снарядів, зенітних установок та інших видів озброєння.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». Частину Донецької та Луганської областей, зокрема Донецьк і Луганськ, наразі контролюють проросійські сепаратисти.

Хоча Росія спростовує участь у конфлікті, Міжнародний кримінальний суд (ICC) у листопаді 2016 року визначив конфлікт «міжнародним збройним конфліктом між Україною та Російською Федерацією».