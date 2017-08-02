Саакашвілі розповів про свій статус у США та підтримку України на Капітолійському пагорбі

«Спершу позбавляють громадянства, а потім оголошують божевільним чи злочинцем, сказав Саакашвілі в інтерв’ю «Голосу Америки». Він додав, що буде боротися за повернення йому українського громадянства. І підкреслив, що у Вашингтоні він неодноразово відстоював інтереси офіційного Києва і сподівається, що в майбутньому Україна отримає ще більшу двопартійну підтримку на Капітолійському пагорбі. Міхеїл Саакашвілі наголосив, що у США він перебуває у легальному статусі.

«У США у мене є легальна віза, навіть дві. Одна з них робоча, термін дії якої вибігає десь за рік. Ще одна віза – туристична, як і в більшості людей», – зазначив Саакашвілі.

Він підтвердив, що у нього немає «зеленої карти» (green card), яка надає право на постійне проживання у США.

Мій дім – це Грузія та Україна. Я ніколи не можу почуватися повністю щасливим чи задоволеним у США

«Мені пропонували зробити «зелену карту» свого часу, але я не хотів цього робити. У мене ніколи не було намірів тут залишатися і в майбутньому я не збираюся цього робити, – наголосив Міхеїл Саакашвілі і додав, – я люблю відвідувати США, тут я почуваюся майже як вдома. Але мій дім – це Грузія та Україна. Я ніколи не можу почуватися повністю щасливим чи задоволеним у США».

Міхеїл Саакашвілі також заявив про свою підтримку України.

«Я дуже сильно підтримую Україну. Я вважаю, що ми повинні докладати усіх зусиль, щоби на Україну не впала ніяка тінь. Ми повинні пересвідчитися, що Україна отримає ще більше підтримки від обох партій на Капітолійському пагорбі», – сказав Саакашвілі.

За його словами, він був один з тих, хто лобіював надання Україні Сполученими Штатами летальної зброї.

«Дуже важливо, щоб Україні була надана смертоносна зброя. Я був людиною, яка приїжджала сюди це питання лобіювати. Відтак, я також є останньою людиною, яка хотіла би якось підривати інтереси України. Але позиціонування, що будь-яка атака проти Порошенка є атакою проти України – це глибока помилка», – заявив Міхеїл Саакашвілі в інтерв’ю «Голосу Америки».