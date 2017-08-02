Президент Грузії Ґеорґі Марґвелашвілі сказав, що його попередник Міхеїл Саакашвілі має вирішити, чи хоче він знову мати грузинське громадянство. Саакашвілі позбавили громадянства Грузії у 2015 році невдовзі після його призначення головою Одеської ОДА. Вимогою цієї посади було, щоб Саакашвілі став громадянином України. Нещодавно президент України Петро Порошенко припинив українське громадянство Саакашвілі. Як випливає з висловлювання в інтерв’ю «Голосу Америки» Марґвелашвілі, схоже, залишив відчиненими двері для Саакашвілі, щоб той міг відновити своє грузинське громадянство. (Відео «Голос Америки»)