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02 Серпень 2017, Київ 23:53
Відео

Двері для відновлення грузинського громадянства Саакашвілі відчинені – Марґвелашвілі (відео)

Двері для відновлення грузинського громадянства Саакашвілі відчинені – Марґвелашвілі (відео)
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Президент Грузії Ґеорґі Марґвелашвілі сказав, що його попередник Міхеїл Саакашвілі має вирішити, чи хоче він знову мати грузинське громадянство. Саакашвілі позбавили громадянства Грузії у 2015 році невдовзі після його призначення головою Одеської ОДА. Вимогою цієї посади було, щоб Саакашвілі став громадянином України. Нещодавно президент України Петро Порошенко припинив українське громадянство Саакашвілі. Як випливає з висловлювання в інтерв’ю «Голосу Америки» Марґвелашвілі, схоже, залишив відчиненими двері для Саакашвілі, щоб той міг відновити своє грузинське громадянство. (Відео «Голос Америки»)

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