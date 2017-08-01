Саакашвілі заявляє про намір через суд домагатися поновлення громадянства

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що має намір позиватися до суду через припинення його українського громадянства. Про це Саакашвілі сказав 1 серпня по скайп-конференції в Києві, в офісі його партії «Рух нових сил» зі США, де він наразі перебуває.

«Хай мені дадуть можливість безперешкодно прибути в український суд, я там буду відстоювати свої права… Звичайно, я планую звернутися до суду і більше того, я домагаюся права в’їхати (в Україну – ред.) і брати участь у цьому суді, щоб я мав можливість показати в суді всі докази, які в мене є, подивитися, що в них є, і донести свою правду до суддів чи головне до суспільства, до людей», – сказав Саакашвілі.

Він укотре заявив, що підстав для припинення його українського громадянства у президента України Петра Порошенка не було.

Він також наголосив, що повернеться в Україну, але коли саме – не вказав.

Крім того, екс-голова Одеської ОДА заявив, що не претендує на посаду президента чи інші посади в Україні.

1 серпня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про необхідність більш чітко прописати процедури набуття і втрати громадянства, підкресливши, що екс-президент Грузії, екс-голова Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі може довести законність свого перебування в українському громадянстві в суді.

26 липня Державна міграційна служба заявила, що президент Петро Порошенко припинив українське громадянство Саакашвілі.

Наступного дня в Адміністрації президента України пояснили, що припинення громадянства України Саакашвілі пов’язане з поданою ним недостовірною інформацією під час оформлення українського громадянства.