Контратака Саакашвілі: екс-президент Грузії не хоче ставати біженцем

«Повернути» Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство й припинити тиск Банкової на політичних опонентів вимагали учасники протесту в центрі Києва, а також низка опозиційних політиків, які очолили цей протест. Протестувальники мають намір витребувати текст президентського указу про припинення українського громадянська Саакашвілі та оскаржувати його в судах, а тим часом – гуртуватися довкола опозиційних демократичних партій і готувати масові протести з вимогою перевиборів парламенту восени. Опозиційні українські депутати називають це політичною розправою і побоюються екстрадиції Саакашвілі до Грузії, провладні парламентарі вважають, що припинення громадянства є законним. Частина експертів очікують, що екс-президент Грузії та колишній голова Одеської області не припинить спроб «повернути» собі українське громадянство й сформувати власну політичну силу в Україні.

Проти припинення українського громадянства Міхеїла Саакашвілі у Києві вийшли на протест близько 400 осіб. Вони розпочали на майдані Незалежності, після чого частина протестувальників пішла до Адміністрації президента.

Учасники прийшли без партійних прапорів, мали з собою тільки державні синьо-жовті. За словами активістів, вони вийшли не на захист конкретного політика, а «проти свавілля влади».

Деякі учасники пікету припускають, що далі ймовірне припинення українського громадянства інших опозиційних політиків. Таку думку на мітингу висловив, зокрема, позафракційний депутат Юрій Дерев’янко, який разом із Саакашвілі є співзасновником «Руху нових сил». Дерев’янко закликав українців виступити на захист не лише Саакашвілі як такого, а й на захист своїх громадянських прав, які, на думку політика, порушує президент України Петро Порошенко.

«Він діє як справжній диктатор, який узурпував владу і використовує її для залякування і тиранії. Він страшенно боїться росту підтримки Саакашвілі та його політичної партії «Рух нових сил». Він ще більше боїться об'єднавчого процесу, який відбувається через формування штабів спільних дій з громадських середовищ, проєвропейський демократичних партій, усіх активних громадян України… Спецоперація «Ізоляція» готувалася Порошенком ретельно. Але це режиму Порошенка не допоможе! Кожною такою дією він доводить, що він є справжнім послідовником режиму Януковича», – стверджує депутат.

Сам Міхеїл Саакашвілі, який напередодні поїхав до США, записав відеозвернення, в якому заявив, що припинення його громадянства – особисте рішення українського глави держави, який, на думку екс-президента Грузії, хоче змусити його отримати статус біженця.

«Позбавити мене громадянства Порошенко вирішив крадькома, поки мене немає в країні! Як тільки вони зрозуміли, що ми об'єднуємося, щоб восени вийти на вулиці й припинити цей «барижний договірняк», страх переміг здоровий глузд! Президент Порошенко наплював на Конституцію, гарантом якої він начебто має бути. Це прямий і однозначний сигнал українському суспільству – більше ніяких ігор у демократію», – обурився Саакашвілі.

Він згадує також те, що у Грузії щодо нього не порушували нових справ, а про попередні давно відомо, і вони, на думку Саакашвілі, сфабриковані.

Адвокат Міхеїла Саакашвілі Михайло Богомазов, зі свого боку, наголошує, що в Генпрокуратурі він та кілька опозиційних депутатів отримали інформацію про те, що проти Саакашвілі не порушено жодної кримінальної справи в Україні, а також не було надано згоди на ті чи інші слідчі дії з Саакашвілі за запитами грузинської сторони.

Сам Порошенко ніяк не прокоментував події довкола екс-президента Грузії, однак в Адміністрації президента України підтвердили у відповідь на запит Радіо Свобода, що Петро Порошенко підписав указ про припинення українського громадянства колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі.

«За поданням Державної міграційної служби, яка навела переконливі факти подання недостовірної інформації при оформленні заяви, Комісія з питань громадянства при Президентові України вирішила підтримати клопотання щодо припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі та рекомендувала Президенту ухвалити відповідне рішення. На основі рекомендацій Глава держави підписав відповідний указ», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до законодавства про захист персональних даних, даний нормативний акт не підлягає публікуванню, оскільки містить конфіденційну інформацію, зокрема персональні дані, додали в АПУ.

Саакашвілі позбавили громадянства у незручний для нього час – політтехнолог

Міхеїл Саакашвілі втратив громадянство в дуже незручний для нього час, оскільки друга половина літа є політичним затишшям, констатує політтехнолог Олексій Голобуцький. Попри це, на його думку, колишній президент Грузії активно привертатиме увагу до себе, оскаржуватиме припинення громадянства у судах і створюватиме в Україні нові політичні союзи.

Далі будуть заяви Саакашвілі та суд, буде спроба у найбільш незручний для політиків час (у серпні) заявити про себе

«Далі будуть заяви Саакашвілі та суд, буде спроба у найбільш незручний для політиків час (у серпні) заявити про себе, тримати увагу. Ми розуміємо, що політична діяльність Саакашвілі не є такою вже пов’язаною з громадянством. Ми ж розуміємо, що він особисто нині не зміг би брати участь у парламентських чи президентських виборах. Трохи, звісно, це обмежить його можливості, але не зупинить, як бачимо з його заяв. Зараз бачимо, як формується його політичний союз з екс-керівником СБУ Валентином Наливайченком», – стверджує політтехнолог.

Саакашвілі захоче себе захистити, він може подати в США заяву для отримання політичного притулку, припустив у інтерв’ю Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, позафракційний Віталій Купрій. На його думку, долю Міхеїла Саакашвілі вирішували на найвищому рівні під час останнього візиту Петра Порошенка до Грузії.

Це дуже некрасиво виглядає, бо Порошенко сам запрошував Саакашвілі приїздити в Україну, займатися реформами, дав йому громадянство

«Я особисто відстежував візит пана Порошенка до Грузії – був у Тбілісі, коли він починався. І я знаю, що за результатом зустрічей і відбулися ці домовленості. Це дуже некрасиво виглядає, бо Порошенко сам запрошував Саакашвілі приїздити в Україну, займатися реформами, дав йому громадянство. Хоча я – великий критик того, що зробив або не зробив пан Саакашвілі, вважаю, що це загрожує репутації України як правової держави», – розповів Віталій Купрій.

Припинення громадянства Саакашвілі у владі та в опозиції оцінили по-різному

Політичною розправою над опонентом уже назвали прецедент з припиненням громадянства опозиційні українські політики.

Так, депутат від «Самопомочі» та засновник добровольчого батальйону «Донбас» Семен Семенченко написав у Facebook, що в цій ситуації Петро Порошенко порушив закони України для «розправи» над опонентом.

«Те, що зробив Порошенко з Саакашвілі, – підлість і зведення рахунків. Незаконно видали громадянство? Так, Порошенко сам і видав. Він уже пішов у відставку за свої попередні незаконні дії? Він у 2014-му (коли давав громадянство) не знав, що в Грузії Саакашвілі намагалися посадити? Не знав, що проти нього є кримінальні справи?» – обурюється Семенченко.

Зі свого боку, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко звинуватила Порошенка в тому, що таким чином він встановлює диктатуру.

Щодо президентського рішення відносно Саакашвілі немає єдності навіть у фракції «Блок Петра Порошенка». Так, депутат від «БПП» Світлана Заліщук засудила припинення українського громадянства для екс-президента Грузії: «Мені прикро, що президент Порошенко веде країну цією дорогою. Вона лише віддаляє Україну від тих цілей і мрій, які нас об'єднували три роки тому».

Між тим, депутат від БПП Володимир Ар’єв пропонує залишити за дужками політичні мотиви припинення громадянства і подивитися на той факт, чи Саакашвілі правдиво заповнив документи для отримання українського паспорта.

«Про політичні підстави позбавлення Саакашвілі громадянства можна сперечатись. А от щодо юридичних сумнівів нема. Подаючи заяву на громадянство, Саакашвілі сам підписався під тим, що свідомий можливості втрати громадянства через надання неправдивих відомостей, відповідно до закону України про громадянство. Якби тоді, у 2005 році, написав в анкеті чесно, то і громадянство б отримав, і тепер приводу для втрати не дав. Ключове слово – «чесно», – написав Ар’єв у соцмережах.

Повідомлення про припинення громадянства Саакашвілі з’явилпся 26 липня. За цими даними, причиною стало те, що при поданні заяви на отримання громадянства Саакашвілі не вказав наявність кримінальних проваджень проти нього в Грузії, де він раніше був президентом.

27 липня в Адміністрації президента Петра Порошенка підтвердили, що він підписав указ про припинення українського громадянства Міхеїла Саакашвілі.

У ніч на 27 липня Саакашвілі, який нині перебуває у США, заявив, що не збирається ставати біженцем і буде домагатися законного права повернутись в Україну.

Українського громадянства колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі набув у травні 2015 року відповідним наказом Петра Порошенка, після цього його призначили головою Одеської ОДА.

7 листопада 2016-го Міхеїл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА. Він пояснив це рішення корупцією в регіоні, яку, за його словами, підтримує влада України.

У Грузії, де нинішня влада звинувачує колишнього президента Саакашвілі в низці кримінальних злочинів, його позбавили громадянства після отримання ним українського.