Порушення з боку Саакашвілі однозначно було – Бригинець

Гості програми «Ваша Свобода»: Семен Кривоніс, член політради Руху нових сил, політичної сили Міхеїла Саакашвілі; Олександр Бригинець, народний депутат України (БПП); Мзія Паресишвілі, журналіст радіо Ехо Кавказу.



В адміністрації президента Петра Порошенка підтвердили, що він підписав указ про припинення українського громадянства колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Мовляв, Саакашвілі не вказав наявність кримінальних проваджень, які проти нього порушені в Грузії. Натомість сам Саакашвілі, який нині перебуває у США, заявив, що буде домагатися законного права повернутись в Україну і не визнає такого рішення президента України. Звертаючись до президента Порошенка, Саакашвілі стверджував: «Сьогодні ви, Петре Олексійовичу, переступили межу. Сьогодні вся країна зрозуміла, яка ціна вашим обіцянкам «жити по-новому».

​Олександр Лащенко: Пане Кривонос, чому Ви вважаєте незаконним позбавлення громадянства України Міхеїла Саакашвілі?

У нашій державі зараз встановлюється диктатура. Політично вмотивоване рішення – позбутися свого найголовнішого опонента

​Семен Кривонос: Таким рішенням у нашій державі зараз встановлюється фактично диктатура. Це абсолютно політично вмотивоване рішення, яке викликане тим, що ми напередодні, восени, закликали створити штаби спільних дій для висловлювання своєї громадянської позиції. Всім відомо, що Міхеїл Саакашвілі різко критикував сьогоднішню владу. Це було політично вмотивоване рішення – позбутися свого найголовнішого опонента. Це жахливо, тому що ми маємо справу з тим, що найвищу цінність держави – громадянство України, яке сотні поколінь наші українці здобували, щоб носити горде ім’я громадянина України, було позбавлено в угоду політичним інтересам.

– Пане Бригинець, а Ви як оцінюєте ці події навколо громадянства Саакашвілі?

Олександр Бригинець: У нас кожна людина, яка отримує ту чи іншу..., чи притягається до відповідальності, чи щось відбувається, як правило, починає говорити, що це не через те, що вчинила якісь правопорушення чи злочин, а що це політичні переслідування. Ніхто з них не сказав, що справді Саакашвілі не порушував закон про громадянство, справді, як і передбачається у статті 9 цього закону він надав усю достовірну інформацію, не приховував, що проти нього відкриті кримінальні справи, він є в розшуку, і це зазначено у поданні на громадянство, те, що справді ст. 19 передбачає, що якщо людина приховала певні дані, то громадянство може бути зупинене.

Порушення однозначно було, не вказав, що вчинив злочини

У даному випадку йдеться про те, що порушення однозначно було, порушення, яке не було вказане Саакашвілі, який не вказав, що вчинив злочини, які в Україні так само вважають тяжкими злочинами. Вироків немає, але він був оголошений у розшук. Ця інформація повинна була якимось чином бути зазначена, як це передбачається законом.

У даному випадку я особисто не є прибічником того, щоб кому-небудь припиняти громадянство. Але уявіть собі ситуацію, що якби, наприклад, народний депутат Артеменко чи той же ж Саакашвілі у той чи інший спосіб порушив процедуру набуття громадянства, то яким чином має реагувати президент? Президент повинен сказати: Саакашвілі – мій політичний опонент, незважаючи на те, що він порушив процедуру вступу в громадянство, не надав достовірну інформацію, я не буду стосовно нього застосовувати закон?

– Коли президент України надавав громадянство України Міхеїлу Саакашвілі, хіба не перевіряв?

Олександр Бригинець: Він не перевіряє. Він не наділений функціями перевіряти заяви заявоподавачів. А те, що він з симпатією висловлювався про Саакашвілі чи з антипатією, то це в даному випадку до закону немає ніякого стосунку. Чи добре ставиться до когось президент чи погано, чи суддя ставиться до когось погано – закон є закон.

Й досі не дочекалися офіційних документів, що припинене громадянство, і що він обманув, коли писав заяву про набуття громадянства

​Семен Кривонос: Стосовно кримінальних справ – це відверта маніпуляція. Тому що про кримінальні справи Міхеїла Саакашвілі знає весь світ. І він про це неодноразово заявляв. Те, що Ви говорите, що не зобов’язані були перевіряти, то це також відверта маніпуляція. Виникає запитання: у такому випадку як було надане це громадянство? Ст. 25 Конституції України говорить, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства. Ми ще й досі не дочекалися офіційної позиції, офіційних документів, які свідчили б про те, що припинене громадянство, і що він обманув у той момент, коли писав заяву про набуття громадянства.

При такій кількості осіб, які при владі, і сепаратистів, які мають українське громадянство, маючи громадянство іншої держави, чому така дискреція?

При такій кількості на сьогоднішній день осіб, які при владі, і сепаратистів, які мають українське громадянство, маючи громадянство іншої держави, то чому така дискреція?

– Пане Кривонос, Міхеїл Саакашвілі збирається, за Вашими даними, на сьогодні зі США повертатися в Україну?

Він збирається повертатися в Україну

​Семен Кривонос: Він про це відверто стверджує. Так, він збирається повертатися в Україну. Ми будемо боротися за відновлення порушеного його права. Такі дії – абсолютно правовий нігілізм.

– Пане Бригинець, як Ви вважаєте, чи означають ці події щодо Саакашвілі, що колишнього президента Грузії треба віддати для розслідування саме у Грузію?

Якщо Україна припинила громадянство Саакашвілі, не повинна жодним чином підігрувати опонентам

​Олександр Бригинець: Якщо Україна припинила громадянство Саакашвілі, то це зовсім не означає, що Україна повинна вчиняти стосовно нього якісь інші дії. На сьогоднішній день немає ніяких кримінальних чи інших справ в Україні проти самого Саакашвілі. На сьогоднішній день стосунки Саакашвілі і Грузії – це стосунки Саакашвілі і Грузії. І Саакашвілі як негромадянин України може так само співпрацювати чи не співпрацювати зі владою Грузії і так далі. Україна не повинна жодним чином підігрувати опонентам.

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– Переклад. Пані Паресишвілі, як у Грузії оцінили всі ці події в Україні стосовно громадянства Міхеїла Саакашвілі?

Мзія Паресишвілі (переклад): Тут дуже бурхлива реакція. Перша цікава реакція самої партії Саакашвілі, колишньої партії влади. Там не більше і не менше все це оцінювали, як змову двох олігархів. Маючи на увазі президента України Петра Порошенка і колишнього прем’єр-міністра Бідзіни Іванішвілі. Повернення у Грузію з його боку було б нелогічним, тому що проти нього порушено кілька кримінальних справ.

Щодо правлячої сили, той факт, що Міхеїл Саакашвілі виявився без громадянства, і що грузинська влада добиватиметься його екстрадиції, то в цьому немає сумнівів. Про це говорила міністр юстиції ще під час візиту Петра Порошенка в Тбілісі. Всі більше очікують на реакцію, позицію самого Саакашвілі. Цього очікує сам президент Георгій Маргвелашвілі.