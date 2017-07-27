Саакашвілі заявляє, що не отримуватиме статус біженця

Колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що не збирається ставати біженцем і є «більше українцем, ніж більшість теперішніх депутатів». Про це він заявив у Facebook уночі 27 липня.

«Я живу в Україні вже понад 13 років, я брав участь у трьох революціях: революції на граніті та двох майданах! У мене лише одне єдине громадянство – українське, і їм не вдасться мене його позбавити!» – наголосив Саакшвілі.

Він додав, що не отримуватиме статус біженця.

«Зараз мене хочуть змусити отримати статус біженця. Цього не буде! Я буду домагатись законного права повернутись в Україну!» – відзначив Саакашвілі.

Комісія з питань громадянства при президентові України розглянула питання щодо громадянства Міхеїла Саакашвілі, заявляють у Державній міграційній службі. Також у відомстві зазначають, що президент видав указ про втрату громадянства. На сайті президента наразі немає указу щодо громадянства Міхеїла Саакашвілі.

Українського громадянства колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі набув у травні 2015 року відповідним наказом Петра Порошенка, після цього його призначили головою Одеської ОДА.

7 листопада 2016-го Міхеїл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА. Він пояснив це рішення корупцією в регіоні, яку, за його словами, підтримує влада України.

У Грузії, де нинішня влада звинувачує колишнього президента Саакашвілі в низці кримінальних злочинів, його позбавили громадянства після отримання ним українського.