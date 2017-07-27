​За що припинили українське громадянство Саакашвілі?

Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення українського громадянства Міхеїла Саакашвілі. Таку інформацію Адміністрація президента України надала 27 липня у відповідь на запит Радіо Свобода. У політичній партії «Рух нових сил», яку очолює Саакашвілі, це розцінили як спробу узурпації влади президентом Петром Порошенком і пообіцяли не припиняти боротьбу, тоді як представники президентської партії стверджують: рішення виключно юридичне і ніяк не пов’язане з політичною діяльністю колишнього керівника Одещини.

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Сам колишній президент Грузії та екс-голова Одеської облдержадміністрації опублікував звернення, в якому стверджує: відчуває себе простим українцем, живе в Україні понад 13 років, має лише одне громадянство – українське.

Такі дії з боку влади – ніщо інше, як перевірка реакції громадськості, вважає Олександр Боровик, який був депутатом Одеської міської ради за часів керування Одеською областю Саакашвілі, а потім його позаштатним радником.

«Якщо суспільство відреагує сильно, то адміністрація дасть задній хід, скаже, що це якась помилка міграційної служби», – впевнений екс-депутат.

Боровик порівнює цю ситуацію з власною: навесні цього року було оприлюднено документ про нібито припинення його громадянства України.

«Навіть зараз мені не пояснили, чому це зробили. Я подав позов проти президента, а засідання суду вже двічі переносили», – обурений політик.

Натомість народний депутат від партії «Блок Петра Порошенка» Іван Вінник наголошує: громадянство Саакашвілі припинили через те, що подав недостовірні дані, коли отримував статус громадянина України.

Я дуже обережно ставлюся до людей, які зрадили свою батьківщину

«Я дуже обережно, якщо не сказати більше, ставлюся до людей, які зрадили свою батьківщину. Саакашвілі, наскільки мені відомо, самостійно відмовився від грузинського громадянства», – додає він. Олександр Боровик зауважує на це, що Саакашвілі не «зраджував батьківщину», його громадянство припинили.

Як повідомляє Державна міграційна служба, рішення президента базувалося на підставі висновків комісії з питань громадянства. Та ж, в свою чергу, розглядала дані, передані Державною міграційною службою від грузинської сторони.

«За поданням Державної міграційної служби, яка навела переконливі факти подання недостовірної інформації при оформленні заяви, комісія з питань громадянства при президентові України вирішила підтримати клопотання щодо припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі та рекомендувала президенту ухвалити відповідне рішення. На основі рекомендацій глава держави підписав відповідний указ», – йдеться в повідомленні Адміністрації президента.

Відповідно до законодавства про захист персональних даних, даний нормативний акт не підлягає публікуванню, оскільки містить конфіденційну інформацію, зокрема персональні дані, додали в АПУ.

Повідомлення про припинення громадянства Саакашвілі з’явилося 26 липня. За цими даними, причиною стало те, що при поданні заяви на отримання громадянства Саакашвілі не вказав наявність кримінальних проваджень проти нього в Грузії, де він раніше був президентом.

Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко зазначає, що президент може спростити отримання громадянства, але процедура припинення громадянства більш жорстка.

Єдиною підставою позбавлення громадянства може бути надання при отриманні громадянства неправдивих документів, свідчень тощо

«Тут жодного розсуду президента немає. Єдиною підставою позбавлення громадянства може бути надання при отриманні громадянства неправдивих документів, свідчень тощо», – каже експерт.

Закручування гайок?

Олександр Боровик не бачить підстав думати, наче раніше українська влада не знала про кримінальне переслідування колишнього президента Грузії.

Саакашвілі приїхав в Україну як дисидент. Президент надав свого літака, щоб члени команди могли прилетіти. Ніяких нових фактів за цей час в біографії Саакашвілі не з'явилося

«Саакашвілі приїхав в Україну як дисидент. Його команду Грузія розшукувала у всьому світі, а президент надав свого літака, щоб деякі члени команди могли прилетіти, – нагадує він. – Ніяких нових фактів за цей час в біографії Саакашвілі не з'явилося – лише те, що він пішов в опозицію до президента». Саме це, на думку Боровика, стало причиною таких дій президента, адже у власній партії Порошенка є люди із подвійним громадянством.

Президент і Адміністрація президента діють вибірково

«Насіров, громадянин іншої країни, прийшов до влади через «БПП». Президент і Адміністрація президента діють вибірково», – переконаний він.

Іван Вінник заперечує: Порошенку нема сенсу намагатись усунути Саакашвілі як політика, впевнений він: «Політична сила (заснована Саакашвілі – ред.) «Рух нових сил» має рівень підтримки на рівні статистичної похибки, тому жодних переслідувань за політичною ознакою знайти неможливо».

Вінник зазначає, що торік Грузія щонайменше двічі зверталася щодо видачі Саакашвілі грузинському правосуддю у зв'язку зі злочинами проти людяності та проти інтересів Грузії під час перебування на посаді президента. Водночас, каже він, статус апатрида ще не означає, що його видворять з країни: «В Україні нема обмежень щодо перебування людей без громадянства», – нагадує депутат.

Втім, в разі втрати громадянства Конституція вже не захищатиме екс-президента від екстрадиції на батьківщину. Зараз Міхеїл Саакашвілі перебуває у США.

Якщо Саакашвілі захоче себе захистити, він може подати в США заяву для отримання політичного притулку

«Якщо Саакашвілі захоче себе захистити, він може подати в США заяву для отримання політичного притулку», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності позафракційний Віталій Купрій. Він також схильний думати, що долю Міхеїла Саакашвілі вирішували на найвищому рівні під час останнього візиту Петра Порошенка до Грузії.

Хоча я – великий критик того, що зробив або не зробив пан Саакашвілі, вважаю, що це загрожує репутації України як правової держави

«Я особисто відстежував візит пана Порошенка до Грузії – був у Тбілісі, коли він починався. І я знаю, що за результатом зустрічей і відбулися ці домовленості. Це дуже некрасиво виглядає, бо Порошенко сам запрошував Саакашвілі в Україну, дав йому громадянство. Хоча я – великий критик того, що зробив або не зробив пан Саакашвілі, вважаю, що це загрожує репутації України як правової держави», – розповідає Віталій Купрій, який зараз перебуває в Батумі.

Такі ж побоювання має і Олександр Боровик. Хоча він визнає, що Саакашвілі та заснованій ним політичній силі буде нелегко, основного удару завдано репутації України та самого Порошенка: «Але весь інтернет, Facebook, преса говорять про це. Це дуже добре для Саакашвілі і дуже погано для президента. Коли він робить такі кроки, він відбирає в себе популярність. Прем'єр-міністр Росії виступив і сказав: подивіться, що там відбувається».

В кожного з нас все буде добре. Але мене дуже турбує, що відбувається в країні

«В кожного з нас все буде добре, ми сильні люди і зможемо дати собі раду, – впевнений Олександр Боровик. – Але мене дуже турбує, що відбувається в країні, де президент бере на себе дуже багато влади».

Міхеїл Саакашвілі у 2004-2013 роках був президентом Грузії. Відтак у 2015 році отримав українське громадянство і очолив Одеську облдержадміністрації. Його перебування на посаді супроводжувалося звинуваченнями на адресу голови уряду та деяких урядовців. Відтак він подав у відставку та перейшов в опозицію до президента Петра Порошенка.

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