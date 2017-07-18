Порошенко у Грузії зустрівся з керівниками держави і з підприємцями

Президент України Петро Порошенко, який продовжує державний візит до Грузії, зустрівся з чільними посадовцями країни, взяв участь у бізнес-форумі, відвідав музей радянської окупації і вшанував пам’ять Кобзаря, повідомила прес-служба голови держави.

Зокрема, про активізацію двосторонньої співпраці і реалізацію стратегічного партнерства він говорив із президентом Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі, прем’єр-міністром Ґіорґі Квірікашвілі і головою парламенту Іраклі Кобахідзе.

Серед іншого, сторони говорили про необхідність відновлення плану дій щодо членства в НАТО, яке дуже важливе у контексті «забезпечення безпеки як Грузії, так і України», сказав Порошенко.

Під час роботи українсько-грузинського бізнес-форуму він заявив, що Україна зацікавлена в розвитку торговельних відносин із Грузією і що товарообіг, який сьогодні складає 526 мільйонів доларів, може збільшитися до 1 мільярда.

Президент також відвідав Музей радянської окупації у Тбілісі, де, серед іншого, ще 2015 року організували фотовиставку «Донбас: війна та мир. Українські жінки: війна та мир», а також вшанував пам’ять Тараса Шевченка, поклавши квіти до пам’ятника Кобзареві, який подарувала Тбілісі 2006 року Київська міськдержадміністрація.

За попередніми планами візиту, в середу президент України має відвідати лінію російської окупації в селі Хурвалеті, а також грузинські регіони Сванетію і Аджарію. В останньому він має зустрітися з головою уряду аджарської автономії і взяти участь в українсько-грузинському інвестиційному форумі в Батумі.