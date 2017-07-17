Президенти України та Грузії не бачились три роки через Саакашвілі – політолог

Президент України Петро Порошенко відбув з першим державним візитом до Грузії. Упродовж трьох днів передбачені зустрічі з першими особами грузинської влади. Офіційна мета – поглиблення стратегічної співпраці із підписанням низки двосторонніх документів. Востаннє голови двох держав зустрічалися у 2014 році в Україні на інавгураційних заходах. Українські та грузинські політологи зазначають, що така тривала перерва виникла, зокрема, і через наближеність екс-президента Грузії, екс-очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі та його команди до Порошенка.

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«Чинник Саакашвілі» – щойно він зник з оточення Порошенка, стало можливим налагоджувати стосунки на рівні лідерів України та Грузії, кажуть експерти.

Українці можуть відчувати підтримку грузинів на різних рівнях, економічна співпраця також просувається, втім, протягом трьох років президенти обох держав утримувались від офіційних зустрічей.

Екстрадують чи ні?

Грузинський журналіст Ніколоз Тевзадзе каже про наявність певної підозрілості, яка зникла, щойно Міхеїл Саакашвілі став в опозицію до українського президента.

В нашій пресі навіть з’являлась інформація, що Саакашвілі ледь не переворот готує з Одеси

«Чомусь в Україні вважали, що єдина прозахідна сила – це партія «Єдиний національний рух», а в Грузії чомусь вважали, що Україна перетворюється в штаб «національного руху» проти цієї влади. На цьому ґрунті виникла взаємна підозрілість. В нашій пресі навіть з’являлась інформація, «прогнози» деяких політологів, що Саакашвілі ледь не переворот готує з Одеси, якісь інструкції шле комусь і таке інше», – пояснює журналіст.

Уряд Грузії і, зокрема, провладна політична сила «Грузинська мрія» негативно сприйняли роботу команди Саакашвілі у найвищих ешелонах української влади, розповідає голова Центру європейських досліджень, грузинський політолог Каха Гоголашвілі.

У 2015 році Грузія закликала українську владу екстрадувати Саакашвілі, якого на батьківщині оголосили в розшук, висунувши проти нього низку кримінальних звинувачень. Сам Саакашвілі, який тепер є громадянином України, називає це політичним переслідуванням.

Грузинський уряд навряд чи зацікавлений в тому, щоб піднімати такий скандал: повернення Саакашвілі, суд над ним. Це дуже великий головний біль

Навіть після того, як Саакашвілі пішов в опозицію до Порошенка і гучно заявляє про свої політичні амбіції, грузинській владі не вигідно вимагати його екстрадиції, вважає Каха Гоголашвілі. Експерти сходяться на тому, що такий крок лише підняв би рейтинг опозиціонера як в Україні, так і в Грузії.

«Грузинський уряд навряд чи зацікавлений в тому, щоб піднімати такий скандал: повернення Саакашвілі, суд над ним, ув’язнення, а потім всілякі комісії, розбирання із міжнародними представниками, донорами і уряд постійно у виправданнях про те, що він зробив і чому його треба було ув’язнювати. Це дуже великий головний біль буде для грузинського уряду», – каже політолог.

Грузія не хоче дратувати Росію, але ігнорувати не вдасться – експерти

Грузія останнім часом намагається не дратувати Росію, зазначають експерти. Це також є однією з причин тривалого перериву в офіційних зустрічах перших осіб, тому якихось проривів від зустрічі, окрім налагодження зв’язків очікувати не варто, вважає виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Як і стратегічних рішень щодо спільної протидії російській агресії, зазначає він.

«Звісно, будемо обмінюватися інформацією, обговорювати ці питання, очевидно, будуть спільні декларації стосовно окупованих територій, але говорити, що це може перейти у щось більше, не варто», – зазначає експерт.

Грузинський політолог Гоголашвілі має протилежну думку. Вважає, що можуть бути домовленості, окрім економічних кейсів, і про військову співпрацю, зокрема з обміну досвідом, або про гуманітарні проекти.

Грузинські експерти вважають, що для Грузії важливо, щоб наряду із українським питанням щодо Донбасу, де тривають бойові дії між українськими військовими та підтримуваними Росією бойовиками, та щодо анексованого Росією українського Криму, піднімалась тема Абхазії та Південної Осетії. Україна може допомогти повернути ці теми у порядок денний міжнародних форумів.

Росія активно працює над своєю пропагандою у Грузії, зазначає журналіст Тевзадзе, до того ж, продовжує «повзучу анексію», пересуваючи лінію зіткнення вглиб території, контрольованої грузинським урядом. Тому владі доведеться рано чи пізно на це реагувати, додає він.

Обом країнам доведеться співпрацювати в питаннях євроінтеграції, пише політолог, експерт з Південного Кавказу Карен Мадоян. Грузія і Україна разом з Молдовою вже закликали Європарламент визнати перспективу їхнього членства в ЄС, але поки до цього не готові у ЄС, зазначає політолог.

Не дарма разом з президентом в Тбілісі прибудуть представники українських ділових кіл, які візьмуть участь у двосторонньому бізнес-форумі

«Не менш важливим напрямком є розвиток двосторонніх торговельних відносин і використання транзитного потенціалу Грузії для просування товарів і бізнесу в країни регіону. Не дарма разом з президентом в Тбілісі прибудуть представники українських ділових кіл, які візьмуть участь у двосторонньому бізнес-форумі», ­– пише політолог.

Україні необхідно стати більш активною не тільки в Грузії, але і на всьому Південному Кавказі в цілому, для просування іміджу України як успішної історії пострадянської країни, що стала на шлях глобального реформування всієї системи державного управління, зазначає експерт.