Парламенти України, Молдови і Грузії закликали Європарламент відкрити перспективу вступу до ЄС – заява

Парламенти України, Молдови і Грузії закликали Європейський парламент ухвалити резолюцію, що відкрила б перспективу вступу до ЄС цим трьом державам, які мають асоційовані відносини з Євросоюзом, повідомила пресова служба парламенту Молдови.

Як мовиться в повідомленні, спільну заяву підписали голови трьох парламентів – Молдови Андріан Канду, України Андрій Парубій і Грузії Іраклі Кобахідзе.

Вони закликали Європарламент ухвалити таку резолюцію напередодні саміту програми ЄС «Східне партнерство», учасниками якої також є три країни, що має відбутися восени.

Автори заяви вважають, що у зв’язку з цією «амбітною заявою, що звернена в майбутнє», декларація саміту «Східного партнерства» «дасть потужний сигнал за нинішньої напруженої геополітичної ситуації і стане інструментом натхнення для прискорення поступу й подальших демократичних перетвореннях» у трьох країнах.

«Враховуючи, що ЄС має амбіції бути надійним і вартим довіри партнером для своїх безпосередніх сусідів на Сході, декларація за підсумками саміту «Східного партнерства» 2017 року «висловить чітку підтримку територіальній цілісності і суверенітетові Грузії, Молдови і України і підтримає європейський вибір і порядок денний наших країн», наведено в повідомленні текст заяви, підписаної трьома спікерами.

Сайти парламентів України і Грузії наразі не публікують повідомлень про цю заяву.

Україна, Грузія і Молдова є найактивнішими учасниками «Східного партнерства», вони також уклали з Євросоюзом угоди про асоціацію, включно з зоною вільної торгівлі; всі три країни також отримали безвізовий режим для короткотермінових подорожей своїх громадян до країн ЄС. Усі три прагнуть вступити до ЄС; Євросоюз наразі не надає офіційно такої перспективи, хоча формально не виключає її. Так само всі три потерпають від фактичної окупації частини їхніх територій Росією.

Цьогорічний саміт «Східного партнерства» запланований у Брюсселі на 24 листопада.