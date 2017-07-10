(Друкуємо мовою оригіналу)

Одна из ошибок Тбилиси – поспешно принятый после пятидневной войны с Россией в 2008 году закон «Об оккупированных территориях». Этим законом запрещена любая экономическая деятельность в Абхазии и Осетии, запрещено транспортное сообщение. Донбасс.Реалии встретились с бывшим министром по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Паатой Закареишвили в Киеве, куда грузинский политик приехал на несколько дней. В девяностые и двухтысячные годы Грузия пережила события, подобные тем, которые происходят сегодня на оккупированном Донбассе и в Крыму. О том, какие уроки может вынести Украина из грузинского опыта?

– В 1990-е, 2000-е годы количество сторонников политики России и людей, желающих получить российское гражданство в Абхазии и Южной Осетии, постоянно увеличивалось. Почему так произошло, возможно, руководство Грузии что-либо не учло?

За счет создания устойчивого, монолитного противника в виде России мы не учли, что под ней оказались раздавленные осетины и абхазы – люди которым некуда идти. Они не рады России, но они не рады и Грузии

– Мы должны с уважением относиться к людям, которые оказались на оккупированных территориях. Это Грузия пропустила в свое время, принимая закон об оккупированных территориях. Была однозначная цель показать агрессию России. И за счет создания устойчивого, монолитного противника в виде России мы не учли, что под ней оказались раздавленные осетины и абхазы – люди которым некуда идти. Они не рады России, но они не рады и Грузии, мы не учли их интересы.

– В 2008 году сразу после окончания войны с Россией Грузия приняла закон «Об временно оккупированных территориях». Сейчас в Украине также принят закон с таким названием. По прошествии 10 лет этот закон в Грузии оправдал себя?

Закон об оккупированных территориях нас загнал в тупик, мы являемся его заложниками. Мы не можем предпринимать никаких шагов в Абхазии и Осетии только потому, что этот закон нам мешает

– Закон об оккупированных территориях нас загнал в тупик, мы являемся его заложниками. Мы не можем предпринимать никаких шагов в Абхазии и Осетии только потому, что этот закон нам мешает. Например, экономическая деятельность. Население, которое проживает в Абхазии и Осетии, оно конечно что-то производит, продает, и они таким образом становятся нарушителями закона. Мы написали эти законы против международного присутствия, чтобы международные фирмы там не открывали свои представительства. Но этот закон ударил не по ним, а по населению, которое там живет. Они не могут ничего выращивать, продавать, как только они это делают, они сразу становятся нарушителями. Против них никто не воюет и особо не преследует, но нельзя принимать такие законы, которые приходится нарушать, люди отвыкают уважать закон.

– В свете обсуждения проблем Украины странами «Большой двадцатки» конфликт на Донбассе воспринимается уже как глобальное геополитическое противостояние. По Вашему мнению, как Киев может ослабить влияние России на Донбассе?

В Грузии мы обнаружили, что начиная работать с населением, мы ослабляем роль России на местах

– Ни в коем случае нельзя отстраняться от глобальных проблем, геополитических интересов, но и нельзя замыкаться только на этом. Нужно начинать снизу, в Грузии мы обнаружили, что начиная работать с населением, мы ослабляем роль России на местах. Если не работать с населением, ведь люди хотят где-то получать воду, газ, транспорт, люди пойдут туда, где их слушают – в Россию. Поэтому надо «отбирать» у России население, обеспечивая людей элементарными вещами. Многим людям уже не важно разрешение этого конфликта, важна судьба его и его семьи. Поэтому для них подача электричества, газа, свобода передвижения, безопасность, образование детей– важнее чем, то как себя ведут государства на глобальном уровне. Работая с населением приобретаешь серьезных союзников в борьбе на глобальном уровне.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)