Шість сценаріїв майбутнього України від політолога Умланда

В аналізі для Harvard International Review німецький політолог Андреас Умланд розмірковує над шістьма сценаріями майбутнього розвитку України в умовах безперервної російської гібридної війни. Умланд, який також є професором Києво-Могилянської академії, вважає, що Україна, а також Грузія і Молдова, й надалі можуть залишатися в геополітичній «сірій зоні». Серед оптимістичних сценаріїв – Україна, а також Грузія і Молдова, мають шанси стати і членами НАТО, і Євросоюзу.

Сценарій №1: Україна (разом з Грузією та Молдовою) залишиться в нинішній «геополітичній сірій зоні», отримуючи поступову підтримку Заходу

Андреас Умланд зауважує, що перший сценарій, який не передбачає істотної зміни міжнародного статусу України, є найбільш вірогідним у найближчі роки. Ситуація навряд чи сильно відрізнятиметься від сьогоднішнього стану, а усі додаткові зміни відбуватимуться саме в рамках цього сценарію. Зовнішню допомогу у формі фінансової підтримки, співпрацю або надання зброї при цьому розглядатимуть як «відволікання від вирішення реальної проблеми».

Сценарій №2: В рамках «великої оборудки» між Росією і Заходом, в обмін на стабільність Україна буде остаточно позбавлена можливості вступу до ЄС та НАТО

Другий сценарій, як зауважує політолог, є «найбільш популярним серед багатьох політиків, дипломатів та політичних спостерігачів у різних країнах». Теоретично, Україна була б найбільш зацікавлена «у стабільному, всебічному та справедливому мирі з Росією», але без суттєвих змін в зовнішньополітичних пріоритетах Кремля це не виглядає можливим. Найбільш ймовірним є варіант, що в обмін на будь-які реальні кроки по вирішенню українського питання, Москва вимагатиме поступок від Заходу у формі остаточного виключення ймовірності членства України в НАТО та ЄС.

Сценарій №3: Україна та Грузія стануть членами НАТО

Якщо другий сценарій вважається найкращим рішенням українського питання серед багатьох західних та російських політичних спостерігачів, то третій сценарій є найбільш популярним у Києві та Тбілісі. Та, як зауважує Умланд, шанси вступу двох країн до НАТО в умовах невирішеного питання російської агресії щодо України є досить низькими.

Сценарій №4: Вступ до ЄС стане інструментом модернізації та посилення безпеки для України, Грузії та Молдови

Автор аналізу зазначає, що всупереч поширеній думці, майбутній вступ цих трьох країн до ЄС вже ж таки не є малоймовірним. Угоди про асоціацію з ЄС, які ці держави уклали в 2014 році, поступово поглиблюватимуть їхні зв’язки з ЄС, і можуть у подальшому відкрити шлях до переговорів щодо їхнього членства в організації.

Сценарій №5: Отримання статусу так званого «основного союзника поза НАТО» та/або укладання договору безпеки з США на основі Будапештського меморандуму

Умланд зазначає, що існує стандартний формат безпеки, який США пропонує окремим країнам-партнерам, які не є членами НАТО. Він включає співробітництво у галузі безпеки, яке передбачає підписання пакту взаємної оборонної допомоги з Вашингтоном, пояснює автор. Надання Україні статусу основного союзника поза НАТО вже обговорювалось у Конгресі США в 2014 році, та не було реалізовано. Умланд вважає, що у майбутньому в України є шанси досягти тісного співробітництва у сфері безпеки з США та Британією на основі обіцянок, які вони давали Україні в 1994 році.

Сценарій №6: Україна, Грузія, Молдова та низка посткомуністичних держав-членів НАТО створять коаліцію безпеки

Умланд вважає, що Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія разом з іншими східноєвропейськими країнами-членами НАТО значно зацікавлені в безпеці України, адже якщо в результаті російської агресії Україна занепаде як держава – це матиме негативні наслідки для кожної з цих країн. Та поки що, зазначає автор, ці країни не пропонують конкретних кроків із реалізації спільної коаліції безпеки.

Висновки: жоден зі сценаріїв не обнадіює

Андреас Умланд зазначає, що не дивлячись на те, що жоден зі сценаріїв не є обнадійливим, перший є найбільш вірогідним. Допомога, яка надходить від західних країн, може стати недостатньою для повноцінного забезпечення безпеки в Україні, та не виключатиме необхідності створення нового договору безпеки у Східній Європі.