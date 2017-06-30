Світовий банк і уряд підписали угоду про освоєння гранту ЄС на понад 3 мільйони євро

Світовий банк і Кабінет міністрів України підписали угоду про освоєння гранту Європейського союзу на 3,03 мільйона євро на підтримку зміцнення управління державними ресурсами в Україні.

Як заявив віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, 1,1 мільйона євро спрямують на реформування сфери публічних фінансів і систему управління державними фінансами, а 1,9 мільйона євро – на реформування держслужби.

Зокрема, на ці кошти планують створити портал вакансій державної служби, перевести документацію в електронний формат, відкрити дані про зарплати держслужбовців.

У представництві ЄС зазначають, що ця сума, 3,03 мільйона євро, є частиною фінансування в 5 мільйонів євро, що охоплює фінансуванням Світового банку діяльності українських держустанов за програмою ЄС з реформування держуправління й фінансів.

У грудні минулого року Україна і Євросоюз підписали угоду, яка передбачає безповоротну фінансову допомогу Києву у розмірі 104 мільйони євро на підтримку реформи системи державного управління, реалізація якої розрахована на 5 років.

У червні 2016 року Кабмін затвердив стратегію реформування державного управління на 2016 – 2020 роки, яка, зокрема, передбачає створення посад фахівців із питань реформ у міністерствах, перегляд функцій міністерств та оптимізацію їхніх структур, впровадження системи електронного врядування.