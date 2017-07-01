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01 Липень 2017, Київ 18:57
Новини | Міжнародні

Екс-лідер Придністров’я Шевчук заявляє про обшуки

Євген Шевчук

Екс-голова сепаратистського регіону Молдови Придністров’я Євген Шевчук заявляє про обшуки у своїй квартирі і заміському будинку, а також вдома у його родичів.

«Показове, організоване і замовне приниження батьків, говорить про методи людей, які бояться втратити владу, про невміння справлятися з проблемами Придністров’я сьогоднішнього дня і головне: цим організованим цирком ця «бригада» збирається залякати народ, щоб мовчали і терпіли», – написав Шевчук 1 липня на своїй сторінці у Facebook.

У Придністров’ї Шевчука звинувачують у розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. 28 червня з нього зняли недоторканність, а напередодні, як повідомив придністровський депутат Андрій Сафонов, Євген Шевчук втік до Молдови.

Придністров’я після короткої війни проти Кишинева за підтримки базованих у регіоні російських військ вийшло з-під контролю влади Молдови і односторонньо проголосило 1992 року «незалежність», якої не визнав ніхто у світі. Регіон має широку підтримку Росії.

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