Державний візит Порошенка до Грузії: декларації чи реальне потепління відносин?

Декларацію про встановлення стратегічного партнерства підписали президенти України та Грузії Петро Порошенко і Ґеорґі Марґвелашвілі під час державного візиту Порошенка до Грузії. У цьому та інших підписаних документах сторони домовилися не лише про співпрацю в економіці, освіті та транспортній сфері, а й про спільні навчання українських та грузинських військових, а також про координацію зусиль на міжнародній арені для захисту територіальної цілісності України та Грузії.

Частина експертів вважають цей візит і підписані угоди ознакою потепління відносин України та Грузії, частина – вже назвали візит «декларативним» через нібито відсутність конкретних рішень щодо практичної співпраці. Між тим, аналітики говорять про те, що Україна та Грузія мають багато спільного не лише через тривалі дружні зв’язки, а й через те, що нині обидві країни активізують зусилля з європейської інтеграції та співпраці з НАТО, і обидві відновлюються після активної фази російської агресії.



Україна та Грузія мають спільні загрози, але у скрутні часи вони можуть розраховувати одна на одну, заявив президент України Петро Порошенко у Тбілісі. Він нагадав, що днями Україна та Грузія святкуватимуть 25-річчя відновлення дипломатичних стосунків, які були встановлені у липні 1918 року.

Загроза для нашої свободи, незалежності і демократії є одна й та сама. І ми нікому не дозволимо диктувати майбутнє нашим великим народам

«Сто років тому ми втратили незалежність – і Україна, і Грузія. І тим відповідальніші мають бути наші дії зараз для того, щоб зберегти і захистити український і грузинський суверенітет, українську і грузинську територіальну цілісність, українську і грузинську незалежність. Захистити нашу свободу і захистити нашу демократію, – заявив Петро Порошенко. – Загроза для нашої свободи, незалежності і демократії є одна й та сама. І ми нікому не дозволимо диктувати майбутнє нашим великим народам. І це робить нас набагато ближче. Українці твердо вірять, як це було й раніше, у скрутні часи, українці можуть розраховувати на братній грузинський народ так само, як братній грузинський народ може розраховувати на тверду підтримку українців! Так було у 2008 році, так було у 2013-му, так є і зараз», – додав Порошенко, згадуючи роки початку російської агресії спочатку проти Грузії, а потім проти України.

18 липня Україна та Грузія підписали Декларацію про встановлення стратегічного партнерства, яка, зокрема, передбачає взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності. Також глави держав обговорили координацію дій України і Грузії в міжнародних організаціях, а також спільні дії для інтеграції у європейський і євроатлантичний простір.

Також під час візиту Порошенка до Грузії сторони підписали угоду про співробітництво у сфері освіти і науки (ідеться зокрема про сприяння вивчення української мови в Грузії і грузинської – в Україні), а також анонсували підписання 19 липня угоди про співпрацю між регіоном Грузії Аджарією та Одеською областю України.

Президент України обговорив з президентом Грузії також і економічні питання: глави держав домовилися по розвиток залізнично-поромного сполучення та про інші заходи, які мали би найближчим часом збільшити товарообіг між державами до одного мільярда доларів на рік.

19 липня мають відбутися заходи за участю українських та грузинських бізнесменів та урядовців у Тбілісі та Батумі, де планують продовжити обговорення економічної співпраці.

Між тим, 18 липня ж українська делегація на чолі з Порошенком зустрілася з керівниками грузинського уряду та парламенту.

Історичним назвав візит Петра Порошенка до Грузії колишній посол Грузії в Україні Григол Катамадзе. За його словами, сторони домовилися про стратегічне партнерство, яке де-факто вже сформувалося між Україною та Грузією.

Головним є те, що підписана угода про стратегічне партнерство двох країн. Та й чимало запитань для України та Грузії є однаковими

«Головним є те, що підписана угода про стратегічне партнерство двох країн. Я переконаний в тому, що наші країни вже є за своєю суттю стратегічними партнерами. Та й чимало запитань для України та Грузії є однаковими. Ми однаково рухаємося до ЄС та НАТО, ми практично разом підписали угоди про асоціацію з ЄС та угоди про зону вільної торгівлі. Ми маємо однакові проблеми з нашою територіальною цілісністю та однакові вимоги щодо цього до нашого спільного сусіда – Росії», – каже Катамадзе.

Україна та Грузія підтвердили дружні стосунки та подолали «казус Саакашвілі», однак коштів на глибшу співпрацю немає – експерт

Україна та Грузія перебувають у дуже схожих умовах, у яких мають спрацьовувати схожі алгоритми, тому співпраця та обмін досвідом між державами є надзвичайно цінними, стверджує політолог Олександр Солонтай.

Останній рік є взагалі знаковим для України та Грузії. Адже і Україна, і Грузія підписали угоду з ЄС. І для України це показова історія, яка свідчить про те, що, незважаючи на зміну політиків всередині країн, дотримуватися одного курсу – це важливо

«Останній рік є взагалі знаковим для України та Грузії. Адже і Україна, і Грузія підписали угоду з ЄС, і цього року тривала її ратифікація та загалом посилення заходів з євроінтеграції та співпраці з НАТО. Відносини Грузії з Росією дещо поліпшилися, однак співпраця Грузії з ЄС та НАТО триває. Ну, і для України це показова історія, яка свідчить про те, що, незважаючи на зміну політиків всередині країн, дотримуватися одного курсу – це важливо», – стверджує політолог у розмові з Радіо Свобода.

Зі свого боку експерт-міжнародник, голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко у коментарі Радіо Свобода назвав візит Петра Порошенка до Грузії «декларативним».

Головний позитив цього державного візиту – він зніме напругу між державами щодо так званого «казусу Саакашвілі», адже це отруювало стосунки

«Поки що це – пуста декларація. Так, згадуються дружба, історичні зв’язки – це все правда. Але нічого нового. Навіть ті речі, які можна було би робити в рамках ГУАМ – не робляться. Але головний позитив цього державного візиту – він зніме напругу між державами щодо так званого «казусу Саакашвілі», адже це отруювало стосунки. Взаємні інвестиції? Навряд чи держави мають на це значні кошти. Взаємна симпатія не викликає сумнівів. Викликає сумнів готовність вкладати кошти одне в одного і у розвиток співпраці», – визнає Яременко.

Державний візит президента України до Грузії є першим за 22 роки і триває з 17 до 19 липня. Під час візиту президент України Петро Порошенко вже запросив свого грузинського колегу відвідати Україну з аналогічним візитом.