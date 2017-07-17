Президент України прибув із державним візитом до Грузії

Президент України Петро Порошенко прибув із державним візитом до Грузії, повідомила адміністрація голови держави.

Як мовиться в повідомленні, програмою передбачені зустрічі голови української держави з президентом Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі, прем’єр-міністром Ґіорґі Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе. Планується підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення стратегічної співпраці між Україною та Грузією.

Також голови двох держав відкриють роботу бізнес-форуму у столиці Грузії Тбілісі.

У рамках візиту президент України також відвідає автономну республіку Аджарія, де зустрінеться з головою уряду Аджарії Зурабом Патарадзе. Також запланована спільна участь президентів України і Грузії в роботі інвестиційного круглого столу в Батумі, головному місті Аджарії.

Візит триватиме до середи, 19 липня.

Петра Порошенка, його дружину і українську делегацію зустріли на летовищі Тбілісі чільні грузинські посадовці – віце-прем’єр-міністр Александре Джеджелава, голова президентської адміністрації Ґіорґі Абашишвілі і радник президента, секретар адміністрації з міжнародних відносин Тенґіз Пхаладзе, повідомила прес-служба президента Грузії.

«Почався візит президента України до Грузії»

«Президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі і перша леді Мака Чічуа дали дружній обід на честь президента і першої леді України»

На сайті президента Грузії раніше повідомляли, що Порошенко прибуває з візитом на запрошення Марґвелашвілі в супроводі делегації, у складі якої і представники державних установ, і підприємці.

За повідомленням прес-служби голови грузинської держави, у вівторок у президентському палаці у Тбілісі відбудеться офіційне прийняття і переговори двох президентів, а потім прес-конференція і церемонія підписання двосторонніх документів.

Далі Порошенко покладе вінок до меморіалу на площі Героїв на честь військових, що загинули в боротьбі за територіальну цілісність Грузії, і відвідає Музей радянської окупації.

У середу Порошенко разом із Марґвелашвілі відвідає лінію сучасної російської окупації в селі Хурвалеті (це фактична межа з сепаратистською Південною Осетією, в якій стоять російські війська і яку, як і інший сепаратистський регіон Абхазію, Тбілісі визначив як території, окуповані Росією).

Крім того, мовиться в повідомленні, президент України зустрінеться з прем’єр-міністром і головою парламенту Грузії, а також разом із українськими підприємцями візьме участь у грузинсько-українському бізнес-форумі.

Цього ж дня Порошенко відвідає грузинські регіони Сванетію і Аджарію. У Сванетії, у стародавньому гірському містечку Местія, президент України відвідає традиційний історичний дім-музей родини Марґіані, музей історії й етнографії і традиційну сванську вежу. А в Аджарії, в Батумі він зустрінеться з керівником уряду автономії, відтак президенти обох країн відкриють грузинсько-український інвестиційний форум і візьмуть у ньому участь, повідомила прес-служба президента Грузії.