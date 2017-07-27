У Порошенка підтвердили підписання указу про припинення громадянства Саакашвілі

В Адміністрації президента України Петра Порошенка підтверджують, що він підписав указ про припинення українського громадянства колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. Таку інформацію АПУ надала 27 липня у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За поданням Державної міграційної служби, яка навела переконливі факти подання недостовірної інформації при оформленні заяви, Комісія з питань громадянства при Президентові України вирішила підтримати клопотання щодо припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі та рекомендувала Президенту ухвалити відповідне рішення. На основі рекомендацій Глава держави підписав відповідний указ», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до законодавства про захист персональних даних, даний нормативний акт не підлягає публікуванню, оскільки містить конфіденційну інформацію, зокрема персональні дані, додали в АПУ.

Повідомлення про припинення громадянства Саакашвілі з’явилася 26 липня. За цими даними, причиною стало те, що при поданні заяви на отримання громадянства Саакашвілі не вказав наявність кримінальних проваджень проти нього в Грузії, де він раніше був президентом.

Спочатку офіційно її не підтверджували. Ввечері прес-служба Державної міграційної служби оприлюднила повідомлення про те, що президент підписав указ про припинення громадянства, проте з цього повідомлення прямо не випливало, що цей указ стосується Саакашвілі.

У ніч на 27 липня Саакашвілі, який нині перебуває у США, заявив, що не збирається ставати біженцем і буде домагатися законного права повернутись в Україну.

Українського громадянства колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі набув у травні 2015 року відповідним наказом Петра Порошенка, після цього його призначили головою Одеської ОДА.

7 листопада 2016-го Міхеїл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА. Він пояснив це рішення корупцією в регіоні, яку, за його словами, підтримує влада України.

У Грузії, де нинішня влада звинувачує колишнього президента Саакашвілі в низці кримінальних злочинів, його позбавили громадянства після отримання ним українського.