Порошенко вирішив, що Саакашвілі – вже не українець?

Комісія з питань громадянства при президентові України розглянула питання щодо громадянства Міхеїла Саакашвілі, заявляють у Державній міграційній службі і додають, що президент видав указ про втрату громадянства. Між тим, текст побудовано таким чином, що прямо не вказується, чийого саме громадянства, а на уточнювальне запитання Радіо Свобода у прес-службі ДМС відповідати відмовились. У політичній партії «Рух нових сил», яку очолює Міхеїл Саакашвілі, повідомлення про позбавлення його громадянства розцінили як спробу узурпації влади президентом Петром Порошенком і пообіцяли не припиняти боротьбу. Сам колишній президент Грузії та екс-голова Одеської облдержадміністрації перебуває в США і ситуацію досі не коментував.

Як повідомляє Державна міграційна служба: «Матеріали стосовно Міхеїла Саакашвілі, надані Генеральною прокуратурою України, які отримані від грузинської сторони, опрацьовані Державною міграційною службою України, направлені на розгляд комісії з питань громадянства при президентові України та у встановленому порядку розглянуті на засіданні комісії. За Конституцією України, президент України приймає рішення про втрату громадянства України на підставі висновків комісії з питань громадянства».

За непідтвердженою офіційно інформацією, підставою для позбавлення Міхеїла Саакашвілі громадянства стало свідоме надання неправдивих відомостей або фальшивих документів при отриманні громадянства. Мовляв, він приховав, що в Грузії проти нього були порушені кримінальні справи.

Тут жодного розсуду президента немає. Єдиною підставою позбавлення громадянства може бути надання при отриманні громадянства неправдивих документів, свідчень

Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко зазначає, що президент може спростити отримання громадянства, але процедура позбавлення громадянства більш вимоглива.

«Неврегульована процедура позбавлення незаконного подвійного громадянства. А в усіх інших випадках усе чітко й зрозуміло. І тут розсуду президента немає. Єдиною підставою позбавлення громадянства може бути надання при отриманні громадянства неправдивих документів, свідчень тощо», – каже експерт.

Саакашвілі став жертвою українсько-грузинських домовленостей?

Зараз Міхеїл Саакашвілі перебуває у США і тепер у нього можуть виникнути проблеми з поверненням до України. Адже він може бути екстрадований у Грузію, де його звинувачують у перевищенні повноважень і де виданий ордер на його арешт. Утім, з іншого боку, він тепер може попросити політичного притулку в США.

Якщо Саакашвілі захоче себе захистити, а він же залишається людиною без громадянства, він може подати в США заяву для отримання політичного притулку

«Якщо Саакашвілі захоче себе захистити, а він же залишається людиною без громадянства, він може подати в США заяву для отримання політичного притулку», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, позафракційний Віталій Купрій.

На його думку, долю Міхеїла Саакашвілі вирішували на найвищому рівні під час останнього візиту Петра Порошенка до Грузії.

Хоча я – великий критик того, що зробив або не зробив пан Саакашвілі, вважаю, що це загрожує репутації України як правової держави

«Я особисто відстежував візит пана Порошенка до Грузії – був у Тбілісі, коли він починався. І я знаю, що за результатом зустрічей і відбулися ці домовленості. Це дуже некрасиво виглядає, бо Порошенко сам запрошував Саакашвілі приїздити в Україну, займатися реформами, дав йому громадянство. Хоча я – великий критик того, що зробив або не зробив пан Саакашвілі, вважаю, що це загрожує репутації України як правової держави», – розповідає Віталій Купрій, який зараз перебуває в Батумі.

Міхеїл Саакашвілі у 2004-2013 роках був президентом Грузії. У 2015 році отримав українське громадянство і очолив Одеську облдержадміністрації. Його перебування на посаді супроводжувалося звинуваченнями на адресу голови уряду та деяких урядовців. Відтак він подав у відставку і перейшов в опозицію до президента Петра Порошенка.

Сьогодні ж, 26 липня, з’явилася інформація про те, що український суд дав дозвіл на арешт екс-мера Києва Леоніда Черновецького. Як відомо, колишній столичний міський голова отримав громадянство Грузії і навіть балотувався до грузинського парламенту. Однак в офісі адвоката Андрія Федура, який раніше коментував дії правоохоронців щодо Леоніда Черновецького, Радіо Свобода сказали, що зараз він утримується від коментарів.