ДМС про втрату громадянства Саакашвілі: президент видав указ

Комісія з питань громадянства при президентові України розглянула питання щодо громадянства Міхеїла Саакашвілі, заявляють у Державній міграційній службі.

«Матеріали стосовно Міхеїла Саакашвілі надані Генеральною прокуратурою України, які отримані від грузинської сторони, опрацьовані Державною міграційною службою України, направлені на розгляд Комісії з питань громадянства при Президентові України, та у встановленому порядку розглянуті на засіданні Комісії», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Також там зазначається, що президент видав указ про втрату громадянства. Між тим, текст побудовано таким чином, що прямо не вказується, чийого саме громадянства, а на уточнювальне запитання Радіо Свобода у прес-службі ДМС відповідати відмовились.

На сайті президента також наразі не вміщено ніяких указів щодо громадянства Саакашвілі. Станом на 19:07 останній документ стосується призначення нового керівника Державної прикордонної служби.

Про те, що колишнього голову адміністрації Одеської області Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства, заявили колишній речник голови СБУ, а нині – редактор інтернет-видання ОРД Станіслав Речинський та депутат від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук.

Радіо Свобода звернулося із офіційними запитами для підтвердження чи спростування цієї інформації до Адміністрації президента, Державної міграційної служби та Міністерства внутрішніх справ (куди структурно входить ДМС) і очікує на відповідь.

У травні цього року стало відомо про позбавлення громадянства екс-заступника голови Одеської ОДА Саші Боровика, про що той, за його словами, дізнався з Facebook.

Українського громадянства колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі набув у травні 2015 року відповідним наказом Петра Порошенка, після цього його призначили головою Одеської ОДА.

7 листопада 2016-го Міхеїл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА. Він пояснив це рішення корупцією в регіоні, яку, за його словами, підтримує влада України.

9 листопада президент України Петро Порошенко підписав указ про відставку Саакашвілі, яку перед цим погодив Кабмін.

У Грузії, де нинішня влада звинувачує колишнього президента Саакашвілі в низці кримінальних злочинів, його позбавили громадянства після отримання ним українського.