Партія Саакашвілі перевіряє інформацію про позбавлення його громадянства – заява

Партія «Рух нових сил» заявляє про відсутність у неї інформації про ймовірне позбавлення українського громадянства свого лідера – Міхеїла Саакашвілі. Представники політсили написали у Facebook, що намагаються перевірити цю інформацію.

«Якщо ця інформація підтвердиться, це означатиме, що Петро Порошенко, у дусі свого попередника, незворотньо став на шлях антиконституційних дій заради узурпації та утримання влади за будь-яку ціну. Це означатиме, що особа, яка отримала президентську булаву на крові Майдану, намагається остаточно знищити здобутки Революції гідності. І перш за все - право народу на вибір», – йдеться в заяві партії.

За інформацією «Руху нових сил», протягом минулого тижня Саакашвілі закликав формувати штаби і домагатися дострокових виборів.

Сам політик трохи менше доби тому повідомив у Facebook, що перебуває у США, і ситуацію наразі ще не коментував.

Про те, що колишнього голову адміністрації Одеської області Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства, заявили колишній речник голови СБУ, а нині – редактор інтернет-видання ОРД Станіслав Речинський та депутат від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук.

Радіо Свобода звернулося із офіційними запитами для підтвердження чи спростування цієї інформації до Адміністрації президента, Державної міграційної служби та Міністерства внутрішніх справ (куди структурно входить ДМС) і очікує на відповідь.

Речник ДМС Сергій Гунько відмовився коментувати ситуацію Радіо Свобода, голова прес-служби Адміністрації президента та речник президента не відповідали на телефонні дзвінки. На сайті президента також наразі не вміщено ніяких указів щодо громадянства Саакашвілі.

У травні цього року стало відомо про позбавлення громадянства екс-заступника голови Одеської ОДА Саші Боровика, про що той, за його словами, дізнався з Facebook.

Українського громадянства колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі набув у травні 2015 року відповідним наказом Петра Порошенка, після цього його призначили головою Одеської ОДА.

7 листопада 2016-го Міхеїл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА. Він пояснив це рішення корупцією в регіоні, яку, за його словами, підтримує влада України.

9 листопада президент України Петро Порошенко підписав указ про відставку Саакашвілі, яку перед цим погодив Кабмін.

У цей період на своїй сторінці у Facebook з посиланням на «інформоване джерело» Саакашвілі заявив, що президент України Петро Порошенко доручив «зайнятися підготовкою питання про позбавлення громадянства за рішенням суду», але у «Блоці Петра Порошенка» це заперечували.

У Грузії, де нинішня влада звинувачує колишнього президента Саакашвілі в низці кримінальних злочинів, його позбавили громадянства після отримання ним українського.