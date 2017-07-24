Чому активізувалися Савченко, Наливайченко та Саакашвілі? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Коли біометричний паспорт можна буде оформити без довгих черг? Чому активізувалися Савченко, Наливайченко та Саакашвілі? Як може змінитися формат перегорів щодо Донбасу?

На ці теми ведуча Ранкової Свободи на Крим.Реалії Ірина Гнатишин говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько і адвокат Олексій Шевчук, заступник голови громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість» Руслан Колєсніков і експерт Інституту соціальних технологій «Соціополіс» Ярослав Макітра, народний депутат Марія Іонова і експерт із міжнародних та правових питань Андрій Бузаров, а також перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.