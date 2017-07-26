Позбавлення Саакашвілі громадянства України «не піддається розумінню» – західні коментатори

Інформація про позбавлення колишнього губернатора Одеської області, екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі українського громадянства спантеличила західних коментаторів.

Державна міграційна служба України на своєму сайті оприлюднила повідомлення: «Президентом видано указ про втрату громадянства України. Припинення громадянства України у випадках, передбачених законом, є конституційною нормою».

«Несподіваним рішенням, яке не піддається розумінню, Порошенко прибрав політичного опонента, борця з корупцією, за рік до парламентських виборів», – твітує сьогодні Дмітрі Закс, журналіст агенції новин France Presse.

«Президент України позбавив громадянства колишнього президента Грузії та старого критика Путіна Саакашвілі. Це досить складно зрозуміти», – твітує журналіст-розслідувач Сі-Ен-Ен Саймон Островський.

«Я щойно написала новину про позбавлення Саакашвілі громадянства України і не знаю, як її розуміти», – ділиться журналістка видання Foreign Policy Емілі Тамків.

«Українська правда» повідомляє, що у Державні міграційній службі заявили, що підстави для втрати громадянства України перелічені у статті 19 закону України «Про громадянство України».

«Як вказується у повідомленні, до таких підстав, зокрема, належить добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досягнув повноліття, або набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього закону – внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів», – пише «Українська правда».

Низка коментаторів при цьому звертають увагу на те, що Саакашвілі є критиком української влади.

17-18 липня Петро Порошенко відвідував Грузію, де місцеві ЗМІ питали його про екстрадицію Саакашвілі, проти якого в країні порушено кілька кримінальних справ. Його звинувачують у розтраті державних коштів і перевищенні службових повноважень.

В Україні було відомо про ці справи і на час набуття Саакашвілі громадянства, звертають увагу на Заході.

«Найбільше зміна, яка відбулась з часу, коли Порошенко надав Саакашвілі українське громадянство – це перетворення останнього з політичного союзника на опонента із власною партією», – пише Ян Бейтсон, журналіст низки західних видань, який спеціалізується на висвітленні подій в Україні.

Професор політології університету Baylor у Техасі Сергій Куделя навіть згадав, що історично політичні опоненти президентів України зазнавали гіршої долі, ніж позбавлення громадянства.

«Позбавлення громадянства опонента в особі Саакашвілі – це гуманніше рішення, ніж вбивство чи ув'язнення. Чи не так, пане Порошенко?», – твітує Куделя.

Натомість інші коментатори цікавляться, чи повернеться екс-президент Грузії на постійне проживання до району Брукліну в Нью-Йорку, де він мешкав після того, як вимушений був залишити Грузію.