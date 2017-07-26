«Громадянство України: захотів – дав, захотів – забрав» – соцмережі про ситуацію з Саакашвілі

Комісія з питань громадянства при президентові України розглянула питання щодо громадянства Міхеїла Саакашвілі, заявляють у Державній міграційній службі і додають, що президент видав указ про втрату громадянства. У соцмережах цю новину зустріли бурхливо.

Як «виправлення помилки» оцінив цей крок народний депутат Антон Геращенко. На його думку, Саакашвілі «використовував Україну як запасний аеродром з надією повернутися до Грузії» і «не особливо цінував українське громадянство»:

А от його колега по парламенту Борислав Береза вважає, що після позбавлення Саакашвілі громадянства України, «владу більше любити не стануть»:

Інший депутат – Сергій Лещенко – припускає, що таким чином «Саакашвілі змушують брати притулок в Америці і забути про українську політику»:

Деякі називають позбавлення Саакашвілі українського громадянства «тупим і неспортивним» кроком:

А от політик Олесь Доній вважає, що в ситуації, яка склалася навколо Саакашвілі, все залежить від реакції суспільства:

Тим часом декого громадянство Саакашвілі змусило згадати про Романа Насірова, відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби України:

І навіть про Віктора Януковича, колишнього президента України, який втік до Росії:

Ну, і куди ж без жартів на цю тему?

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