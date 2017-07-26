Позбавлення громадянства Саакашвілі загрожує репутації України – Курпій

Позбавлення громадянства Міхеїла Саакашвілі загрожує репутації України, заявляє заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, позафракційний Віталій Купрій.

На його думку, долю Міхеїла Саакашвілі вирішували на найвищому рівні під час останнього візиту Петра Порошенка до Грузії.

«Я особисто відстежував візит пана Порошенка до Грузії – був у Тбілісі, коли він починався. І я знаю, що за результатом зустрічей і відбулися ці домовленості. Це дуже некрасиво виглядає, бо Порошенко сам запрошував Саакашвілі приїздити в Україну, займатися реформами, дав йому громадянство. Хоча я – великий критик того, що зробив або не зробив пан Саакашвілі, вважаю, що це загрожує репутації України як правової держави», – каже Віталій Купрій, який зараз перебуває в Батумі у розмові з Радіо Свобода.

«Якщо Саакашвілі захоче себе захистити, а він же залишається людиною без громадянства, він може подати в США заяву для отримання політичного притулку», – додає він.

Комісія з питань громадянства при президентові України розглянула питання щодо громадянства Міхеїла Саакашвілі, заявляють у Державній міграційній службі.

«Матеріали стосовно Міхеїла Саакашвілі надані Генеральною прокуратурою України, які отримані від грузинської сторони, опрацьовані Державною міграційною службою України, направлені на розгляд Комісії з питань громадянства при президентові України, та у встановленому порядку розглянуті на засіданні Комісії», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

Також там зазначається, що президент видав указ про втрату громадянства. Між тим, текст побудовано таким чином, що прямо не вказується, якого саме громадянства, а на уточнювальне запитання Радіо Свобода у прес-службі ДМС відповідати відмовились.

На сайті президента також наразі немає ніяких указів щодо громадянства Міхеїла Саакашвілі.

Сам Саакашвілі ще не коментував ситуації.

Про те, що колишнього голову адміністрації Одеської області Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства, заявили колишній речник голови СБУ, а нині – редактор інтернет-видання ОРД Станіслав Речинський та депутат від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук.

Радіо Свобода звернулося із офіційними запитами для підтвердження чи спростування цієї інформації до Адміністрації президента, Державної міграційної служби та Міністерства внутрішніх справ (куди структурно входить ДМС) і очікує на відповідь.

У травні цього року стало відомо про позбавлення громадянства екс-заступника голови Одеської ОДА Саші Боровика, про що той, за його словами, дізнався з Facebook.

Українського громадянства колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі набув у травні 2015 року відповідним наказом Петра Порошенка, після цього його призначили головою Одеської ОДА.

7 листопада 2016-го Міхеїл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА. Він пояснив це рішення корупцією в регіоні, яку, за його словами, підтримує влада України.

9 листопада президент України Петро Порошенко підписав указ про відставку Саакашвілі, яку перед цим погодив Кабмін.

У Грузії, де нинішня влада звинувачує колишнього президента Саакашвілі в низці кримінальних злочинів, його позбавили громадянства після отримання ним українського.