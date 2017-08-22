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22 Серпень 2017, Київ 22:18
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Український дисидент, який сидів за протест проти окупації Чехословаччини, дочекався подяки з Праги (відео)

Український дисидент, який сидів за протест проти окупації Чехословаччини, дочекався подяки з Праги (відео)
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Їх було небагато, але все ж більше, ніж думали, і більше, ніж можна було очікувати за умов комуністичної диктатури – громадян СРСР, які висловили протест проти окупації Чехословаччини у 1968 році. Деякі імена, скажімо, учасників «Демонстрації сімох» на Червоній площі в Москві – відомі чехам десятиліттями. А про інших вони дізнаються лише зараз. За протест проти окупації Чехословаччини тодішній український студент Зорян Попадюк отримав 13 років таборів та заслання. Цими днями він перебуває у Празі.

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