В Україні встановлюється диктатура – Кривонос про припинення громадянства Саакашвілі

В Адміністрації президента Петра Порошенка підтвердили, що він підписав указ про припинення українського громадянства колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. «За поданням Державної міграційної служби, яка навела переконливі факти подання недостовірної інформації при оформленні заяви, комісія з питань громадянства при президентові вирішила підтримати клопотання щодо припинення громадянства Саакашвілі. На основі рекомендації глава держави підписав відповідний указ», – йдеться у повідомлені. Натомість Саакашвілі, який нині перебуває у США, заявив, що буде домагатися законного права повернутись в Україну. На цю тему у «Вашій Свободі» – Семен Кривонос, член політичної ради партії «Рух нових сил», Олександр Бригинець, народний депутат України (БПП), Мзія Паресішвілі, журналіст радіо Ехо Кавказу.