Тимошенко: припинення громадянства Саакашвілі наближує Україну до диктатури

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що припинення громадянства України Міхеїлу Саакашвілі наближає країну до диктатури.

«Позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянство свідчіть про намір влади встановити диктатуру через знищення політичних опонентів», – зазначила Тимошенко 27 липня у Facebook.

Повідомлення про припинення громадянства Саакашвілі з’явилася 26 липня. За цими даними, причиною стало те, що при поданні заяви на отримання громадянства Саакашвілі не вказав наявність кримінальних проваджень проти нього в Грузії, де він раніше був президентом.

Спочатку офіційно її не підтверджували. Ввечері прес-служба Державної міграційної служби оприлюднила повідомлення про те, що президент підписав указ про припинення громадянства, проте з цього повідомлення прямо не випливало, що цей указ стосується Саакашвілі.

У ніч на 27 липня Саакашвілі, який нині перебуває у США, заявив, що не збирається ставати біженцем і буде домагатися законного права повернутись в Україну.

Українського громадянства колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі набув у травні 2015 року відповідним наказом Петра Порошенка, після цього його призначили головою Одеської ОДА.

7 листопада 2016-го Міхеїл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА. Він пояснив це рішення корупцією в регіоні, яку, за його словами, підтримує влада України.

У Грузії, де нинішня влада звинувачує колишнього президента Саакашвілі в низці кримінальних злочинів, його позбавили громадянства після отримання ним українського.