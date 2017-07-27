Адвокат Саакашвілі заявив про намір оскаржувати припинення громадянства свого підзахисного у суді

Міхеїл Саакашвілі планує оскаржувати в суді припинення його українського громадянства, розповів Радіо Свобода адвокат політика Павло Богомазов.

«Плануємо подавати адміністративний позов до адміністративного суду. На даний час ми ще збираємо документи від державних органів», – зазначив він.

Окрім цього, на думку Богомазова, є потреба наполягати на відкритті провадження щодо членів комісії при президентові України, які рекомендували спочатку надати, а потім припинити громадянство Саакашвілі, знаючи факти його біографії.

«І у випадку щодо них визнання фактів протиправної діяльності це також може вплинути на скасування їхнього протиправного рішення», – вважає він.

27 липня на Майдані почався мітинг проти припинення українського громадянства для Саакашвілі, у якому брало участь кілька сотень людей. Пізніше активісти, серед яких – представники партії «Рух нових сил», пішли ходою на Банкову під Адміністрацію президента. Вони вимагали показати указ про припинення громадянства, якого досі на сайті президента не оприлюднили. Повідомляється також про короткі сутички між активістами та силовиками на Банковій, після чого до будівлі пропустили ініціативну групу.

Представники «Руху нових сил» анонсували, що незабаром повідомлять, коли їхній лідер планує повернутися в Україну.

Повідомлення про припинення громадянства Саакашвілі з’явилася 26 липня. За цими даними, причиною стало те, що при поданні заяви на отримання громадянства Саакашвілі не вказав наявність кримінальних проваджень проти нього в Грузії, де він раніше був президентом.

Спочатку офіційно її не підтверджували. Ввечері прес-служба Державної міграційної служби оприлюднила повідомлення про те, що президент підписав указ про припинення громадянства, проте з цього повідомлення прямо не випливало, що цей указ стосується Саакашвілі.

У ніч на 27 липня Саакашвілі, який нині перебуває у США, заявив, що не збирається ставати біженцем і буде домагатися законного права повернутись в Україну.

Українського громадянства колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі набув у травні 2015 року відповідним наказом Петра Порошенка, після цього його призначили головою Одеської ОДА.

7 листопада 2016-го Міхеїл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА. Він пояснив це рішення корупцією в регіоні, яку, за його словами, підтримує влада України.

У Грузії, де нинішня влада звинувачує колишнього президента Саакашвілі в низці кримінальних злочинів, його позбавили громадянства після отримання ним українського.