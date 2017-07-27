Радіо Свобода Daily: Саакашвілі – особа без громадянства?

Саакашвілі вже не українець?

Комісія з питань громадянства при президентові України розглянула питання щодо громадянства Міхеїла Саакашвілі, заявляють у Державній міграційній службі і додають, що президент видав указ про втрату громадянства. Сам колишній президент Грузії та екс-голова Одеської облдержадміністрації перебуває в США і ситуацію досі не коментував.

Соцмережі цю новину зустріли бурхливо. Як «виправлення помилки» оцінив цей крок народний депутат Антон Геращенко. На його думку, Саакашвілі «використовував Україну як запасний аеродром з надією повернутися до Грузії» і «не особливо цінував українське громадянство». Інший депутат – Сергій Лещенко – припускає, що таким чином «Саакашвілі змушують брати притулок в Америці і забути про українську політику».

Далі дві новини про не менш відомих персон.

І знов про Ryanair

МАУ позивається до міністерства інфраструктури через імовірний прихід на ринок авіаперевезень лоукост-компанії Ryanair. Компанія вимагає скасувати контракт Ryanair із аеропортом Львова та заборонити Міністерству інфраструктури надавати сприяння Ryanair в Україні.

«Ну і вишенька на торті – через можливий захід Ryanair в Україну компанія МАУ була змушена знизити ціни і завдала собі збитків. Тому, «національна» авіакомпанія просить суд, щоб міністерство інфраструктури компенсувало їм десятки мільйонів гривень «втрат», – обурився у фейсбуці міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Удар США по «больових точках» Путіна

І до міжнародних подій. Палата представників Конгресу США схвалила законопроект, який, зокрема, передбачає посилення санкцій проти Росії через її агресію щодо України. Втім, президент Дональд Трамп хоче вивчити законопроект та підписати його лише у разі, якщо «це найкращий варіант для американського народу».

Українські експерти вже назвали цей пакет санкцій серією точних ударів по «больових точках» Володимира Путіна та його оточення. Проте частина аналітиків побоюється: нові санкції викличуть опір частини країн-членів ЄС, що мають бізнес із Росією, та що одних лише санкцій, навіть найсильніших, буде недостатньо, щоб Кремль погодився забратися з України.

У продовження «санкційної» теми «пробіжіть очима» по ще двох коротеньких новинах.

Посли країн Євросоюзу погодилися розширити санкційний список проти Росії після скандалу з газовими турбінами Siemens.

Крім того, ЄС починає провадження проти Польщі через суперечливу судову реформу.

Ну і після всього прочитаного пропонуємо поглянути на інфографіку про те, що є морально неправильним. Перегляньте і спробуйте співставити результати зі своїм баченням.

Морального Вам здоров’я!

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