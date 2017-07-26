Омелян: МАУ вимагає компенсації від держави через можливий прихід Ryanair в Україну

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що приватна компанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) позивається до очолюваного ним міністерства через імовірний прихід на ринок авіаперевезень лоукост-компанії Ryanair. На підтвердження своїх слів міністр наводить у Facebook фотографії отриманих ним документів.

Згідно з ними, компанія МАУ вимагає скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львова та заборонити міністерству інфраструктури надавати сприяння Ryanair в Україні.

«Ну і вишенька на торті – через можливий захід Ryanair в Україну компанія МАУ була змушена знизити ціни і завдала собі збитків. Тому, «національна» авіакомпанія просить суд, щоб міністерство інфраструктури компенсувало їм десятки мільйони гривень «втрат», – твердить Володимир Омелян.

«Наші олігархи нежиттєздатні в ринкових умовах і бояться будь-яких навіть натяків на вільну конкуренцію», – додає міністр.

10 липня компанія Ryanair заявила, що скасовує планований прихід до України через недотримання раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту «Бориспіль».

Перед цим гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що аеропортові не вигідний контракт із Ryanair у тому вигляді, як його домагалася компанія. За його словами, виконання певних вимог могло б призвести аеропорт до збитків у два мільярди гривень щороку.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що за позицією керівника аеропорту «Бориспіль» стоїть компанія «Міжнародні авіалінії України».

У самій МАУ заперечують створення перешкод іншим авіаперевізникам. «МАУ офіційно заявляє, що не є учасником переговорів між двома господарчими суб’єктами – аеропортом «Бориспіль» та Ryanair, а тому не має жодної можливості впливати на перебіг цих переговорів», – заявила компанія 11 липня.

В уряді заявили про намір поновити переговори з Ryanair. Зокрема прем’єр Володимир Гройсман заявляв, що під час переговорів із компанією Ryanair їй потрібно запропонувати продовжити співпрацю зі львівським аеропортом.