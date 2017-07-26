Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
26 Липень 2017, Київ 11:19
Новини | Економіка

Омелян: МАУ вимагає компенсації від держави через можливий прихід Ryanair в Україну

В уряді України планують продовжити переговори про прихід Ryanair на український авіаринок

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що приватна компанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) позивається до очолюваного ним міністерства через імовірний прихід на ринок авіаперевезень лоукост-компанії Ryanair. На підтвердження своїх слів міністр наводить у Facebook фотографії отриманих ним документів.

Згідно з ними, компанія МАУ вимагає скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львова та заборонити міністерству інфраструктури надавати сприяння Ryanair в Україні.

«Ну і вишенька на торті – через можливий захід Ryanair в Україну компанія МАУ була змушена знизити ціни і завдала собі збитків. Тому, «національна» авіакомпанія просить суд, щоб міністерство інфраструктури компенсувало їм десятки мільйони гривень «втрат», – твердить Володимир Омелян.

«Наші олігархи нежиттєздатні в ринкових умовах і бояться будь-яких навіть натяків на вільну конкуренцію», – додає міністр.

10 липня компанія Ryanair заявила, що скасовує планований прихід до України через недотримання раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту «Бориспіль».

Перед цим гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що аеропортові не вигідний контракт із Ryanair у тому вигляді, як його домагалася компанія. За його словами, виконання певних вимог могло б призвести аеропорт до збитків у два мільярди гривень щороку.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що за позицією керівника аеропорту «Бориспіль» стоїть компанія «Міжнародні авіалінії України».

У самій МАУ заперечують створення перешкод іншим авіаперевізникам. «МАУ офіційно заявляє, що не є учасником переговорів між двома господарчими суб’єктами – аеропортом «Бориспіль» та Ryanair, а тому не має жодної можливості впливати на перебіг цих переговорів», – заявила компанія 11 липня.

В уряді заявили про намір поновити переговори з Ryanair. Зокрема прем’єр Володимир Гройсман заявляв, що під час переговорів із компанією Ryanair їй потрібно запропонувати продовжити співпрацю зі львівським аеропортом.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG