Чому одні аеропорти можуть домовитися з лоукостом, а інші – ні?

Ольга Комарова

Марія Бучельнікова

Міжнародний аеропорт «Львів» повідомив, що підписав договір з найбільшим лоукостом Європи – компанією Ryanair. Їм вдалося обійти невигідні умови, які стали причиною зриву переговорів із головним аеропортом Києва, за версією директора «Борисполя». Сама ж лоукостова компанія стверджує, що не домовились, бо «Бориспіль» захищає перевізників із високими тарифами, тому Ryanair не буде працювати в Україні, поки питання з Києвом не вирішиться. Наразі у планах повернутися до переговорів із компанією, запевняють в уряді, а також кажуть про наміри створити власний український лоукост. Чому ж одні аеропорти можуть домовитися, а інші – ні?

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Аеропорти «Львів» та «Бориспіль» – державні підприємства.

Аеропорту «Львів» вдалося обійти такі невигідні умови, як безкоштовне виділення землі під готелі, інші пільги від аеропорту на безоплатній основі – їх відхилили. У випадку із «Борисполем» – вимоги іноземного лоукоста стали причиною зриву переговорів та скандалом, який обговорюють протягом тижня.

Зі Львовом легше?

Генеральний директор аеропорту «Львів» Тетяна Романовська каже, що погодили і знижки щодо аеропортового збору і це не завдасть шкоди аеропорту.

Недоотримані кошти за пасажира від перельотів компенсується його перебуванням на території аеропорту

«Аеропортова діяльність є прибутковою в плані не авіаційної діяльності. За рахунок знижок, які надають аеропорти компаніям за авіаційну діяльність, вони компенсуються неавіаційною. Недоотримані кошти за пасажира від перельотів компенсується його перебуванням на території аеропорту: кава/чай, парковка. Цей бізнес є дуже прибутковим. Якщо буде тут Ryanair, Wizzair разом із МАУ, то більше доходу будемо мати від Duty Free, парковки, кави/чаю. Гроші будуть зароблені», – зазначила вона.

Для аеропорту «Львів», із пасажиропотоком близько 700 тисяч на рік, умови Ryanair є більш вигідними, ніж для «Борисполя», пояснюють спеціалісти. Аеропорт «Бориспіль» має пасажиропотік понад 8 мільйонів на рік. Компанія Ryanair пропонує 150 тисяч пасажирів у перший рік, що складає менше від 2% від того, що є в київському аеропорті. Тож, якщо надати суттєву знижку одній компанії, то доведеться надати для всіх інших, які забезпечують мільйонні потоки. В такому разі збитки складуть близько 2 мільярдів гривень, каже директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін.

Тобто 150 тисяч людей скористаються квитками за 50 євро, а решта 40 мільйонів просубсидіюють їх на 13 тисяч гривень

«Ми маємо відмовитись від 2 мільярдів гривень, що, відповідно до нового закону про державну допомогу, є прихованою субсидією. Ці гроші будуть недоотримані державним бюджетом, адже це приблизно така сума, яка йде в бюджет, ми отримаємо непряму дотацію на 1 пасажира, перевезеного Ryanair, в розмірі 13 тисяч гривень. Тобто 150 тисяч людей скористаються квитками за 50 євро, а решта 40 мільйонів просубсидіюють їх на 13 тисяч гривень», – наголошує директор «Борисполя».

Міністр інфраструктури Володимир Омелян називає такі заяви спекуляціями і стверджує, що навіть за однакової ставки для всіх перевізників можна отримати прибуток за рахунок неавіаційної діяльності.

Якби «Бориспіль» домовився би із Ryanair, на неавіаційних доходах заробляли би лише ті, хто «сидить» на цих неавіаційних складових: парковка – це один депутат, duty free – інший депутат

Неавіаційні доходи «Борисполя» складають 15% – експерт

Колишній заступник міністра інфраструктури, а тепер експерт аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Володимир Шульмейстр стверджує, що неавіаційні доходи не врятують «Бориспіль»

«В ньому доля неавіаційних доходів складає лише 15%. Це говорить про те, що у разі, якби «Бориспіль» домовився би із Ryanair і з’явився би пасажиропотік, то на неавіаційних доходах заробляли би лише ті, хто «сидить» на цих неавіаційних складових: парковка – це один депутат, duty free – інший депутат і так далі», – пояснює експерт.

Компанія Ryanair прилітає на підписання контракту на прес-конференцію і в ніч перед прес-конференцією аеропорт «Жуляни» піднімає ставки у півтора рази. Можливо, це збіг

Від початку компанія Ryanair домовлялася із аеропортом «Жуляни», який працює з лоукостами, але там переговори зірвались. В «Жулянах» кажуть, що запропонували такі ж умови, за якими літає лоукост Wizzair. Втім, Ryanair вимагала більших знижок, що виявилось нереальним для аеропорту.

Міністр інфраструктури все ж натякає на змову монополістів у цьому питанні.

«Усі кажуть, що домовилися, компанія Ryanair прилітає на підписання контракту на прес-конференцію і в ніч перед прес-конференцією аеропорт «Жуляни» піднімає ставки в півтора рази. Можливо, це збіг», – зазначає Володимир Омелян.

Володимир Шульмейстр каже, що практика лобіювання інтересів дійсно має місце в транспортних питаннях, але не в цьому випадку. Адже «Жуляни» не працюють, наприклад, із українським авіамонополістом МАУ, яку в Ryanair назвали причиною зриву домовленостей.

Експерт каже, що існує чимало виходів із нинішньої ситуації: один із вільних терміналів «Борисполя» може бути перелаштований під лоукости, для цього теж треба додаткові кошти, можна побудувати для Ryanair власний термінал у аеропорті в Гостомелі поблизу Києва, існує практика в світі, коли компаніям-лоукостерам доплачують держави чи міста.

Переговори з Ryanair можуть відновитися, якщо українська сторона заявить про готовність до цього, повідомив міністр. Договору зі Львовом для компанії недостатньо, аби зайти на український ринок.

У міністерстві переконані, що зрив домовленостей із Ryanair призведе до відмови інших лоукостерів заходити до України. Але з цією тезою погоджуються далеко не всі, адже вже спостерігається зростання повідомлень про відкриття нових напрямків за доступними цінами. До того ж в Україні може з’явитися власна бюджетна авіакомпанія, заявив Омелян, і проанонсував її можливу реєстрацію восени.