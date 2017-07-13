У Львові переконують Ryanair щодо співпраці

Львів – Міська влада Львова і львівського аеропорту імені Данила Галицького намагаються переконати дирекцію ірландського лоукостера Ryanair здійснювати рейси зі Львова, якщо не вдалось домовитись із Києвом. Шість років тривали переговори між Львовом і цією авіакомпанією і директор львівського летовища говорить про вигоду для аеропорту. Чому для Львова важливий догорів із Ryanair? На які умови пішов львівський аеропорт?

Перший рейс Ryanair із України мав вилетіти саме зі Львова 8 вересня у Берлін. Ціна квитка анонсувалась від 20 до 28 євро. Як було домовлено у березні цього року – між українською стороною і авіакомпанією – зі Львова мали здійснюватись перельоти у сім європейських напрямків – Краків, Вроцлав, Будапешт, Берлін, Меммінген, Ейндховен і Лондон, а також і у Київ. Наступного року планували авіарейси у міста Італії та Іспанії. 160 пасажирів на кожен рейс обіцяли представники Ryanair Львову, розповіла Радіо Свобода директор львівського аеропорту імені короля Данила Тетяна Романовська, яка півроку постійно вела переговори з керівниками ірландського лоукосту. Вона зауважила Радіо Свобода, що розмова була надзвичайно важка.

«Дуже тяжко, але ми надсилали їм свої перерахунки, переконували, аргументували свою позицію. По одному пункту могли кілька днів говорити і вони казали, що гаразд, йдемо далі. Ми б надзвичайно були б раді їхньому приходу і якщо б нам не були вигідні умови, ми б не погодились. Неприйнятні питання ми не приймали, і те, що чую від Борисполя, ми багато чого відхилили. Ми торгувались, переконували, обґрунтовували», – каже Тетяна Романовська.

Про що домовились із Ryanair у Львові не кажуть

Втім, керівник львівського летовища не озвучила умови співпраці. Про вимоги ірландського авіаперевізника не розповів і заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Ми як місто гарантували, що у нас бізнес активний, ми показали ірландській компанії, що ми не байдужі

«Перемовини носять конфіденційний характер. Ми як місто гарантували, що у нас бізнес активний, ми показали ірландській компанії, що ми не байдужі. Протягом року активної комунікації вдалося домовитись із компанією про підписання угоди. Львів у кількості напрямків переважав Київ», – говорить Андрій Москаленко.

За даними міської ради, очікували пасажиропотік близько 300 тисяч людей у рік. На тиждень мали здійснюватись сім напрямків, 6 рейсів.

100 тисяч іноземців прилітали б у Львів уперше. У день іноземець витрачає у Львові в середньому від 100 до 140 євро, це дало б 40 мільйонів євро

«Половина з пасажирів – це українці, можна говорити про те, що 100 тисяч іноземців прилітали б у Львів уперше. Якщо врахувати, що у день іноземець витрачає у Львові в середньому від 100 до 140 євро, то економічно це дало б 40 мільйонів євро, а це гроші, які могли б надійти у середній і малий бізнес – готелі, апартаменти, перекладацький корпус, екскурсоводи, ресторани», – пояснює вигоду для міста Андрій Москаленко.

Міські посадовці після заяви 10 липня Ryanair про відмову працювати в Україні спілкувались із комерційним директором компанії Девід О’Брайаном. Однак він, за словами Андрія Москаленка, чітко заявив, що компанія заходить у державу, а не в окреме місто.

Львів не може бути залежний від позиції чиновника у Києві. Ми скерували лист до Ryanair про готовність співпрацюват

«Ми показували чіткі розрахунки по IT, я в телефонній розмові загарантував, що у нас активний бізнес, є пасажиропотік і що дуже важливо для міста мати бюджетні перельоти, що Львів не може бути залежний від позиції чиновника у Києві. Ми скерували лист від міського голови до Ryanair про готовність співпрацювати», – повідомив міський чиновник.

Конкуренція понад усе

Довкола ситуації з компанією бюджетних авіаліній серед львів’ян розгорнулась дискусія у соціальних мережах. Група городян, яка становить собою різні середовища у місті, ініціювала акцію на підтримку співпраці з Ryanair. Десятки водіїв зі Львова, Тернополя, Івано-Франківська, переважно представники малого і середнього бізнесу, та місцеві політики свої машини виставили у перші чотири літери Ryanair. У такий спосіб виступаючи за вільне пересування у світі, а головне доступне і бюджетне, за конкуренцію на ринку авіаперевезень.

Коли найбільший лоукостер в Європі звинувачує країну, що через корупцію не можуть зайти в Україну, це поганий символ для країни

«Лоукости, особливо зараз, для нас є символи, символи активного життя середнього класу, коли люди можуть мандрувати. Україна не в тому стані, щоб ігнорувати будь-які пропозиції, що у нас море лоукостерів і дешеві квитки. Нам важливо, щоб наші люди літали в світ, що молодь літала. Коли найбільший лоукостер в Європі звинувачує країну, що через корупцію не можуть зайти в Україну, це поганий символ для країни. Наша акція показати, що відмова Ryanair болить людей. Це громадська ініціатива», – зауважив львівський ресторатор Юрій Назарук, один із ініціаторів акції на підтримку Ryanair.

Літати за кордон дешево, але й якісно, а ще краще заробляти стільки, щоб літати найкращими авіалініями – такої думки дотримується львовознавець, історик Ігор Лильо. Його дивує, чому український уряд не зумів довести до кінця позицію щодо «відкритого неба», бо це дало б можливість зайти на територію України будь-якій компанії, водночас і українські авіакомпанії могли б працювати в Європі чи США.

Тільки конкурентна основа дозволить нам отримати якісний продукт

«Тільки конкурентна основа дозволить нам отримати якісний продукт, а не лише тоді, коли домовляться з окремою компаніє. Ryanair – це бізнес, який має свої дуже раціональні умови входження, тобто вони вимагали щось від уряду, уряд – від них. А результату нема. Ідеальна ситуація, якби Україна мала таку систему, яка б дозволяла уникати тяжкої боротьби з кожною конкретною компанією. Вони не є філантропи, а вирішили прийти в Україну тільки тоді, коли відкрився «безвіз. Вони сюди прийшли не тому, що вони нас люблять, а хочуть на нас заробити і бажаючи на нас заробити, вони повинні бути, в тому числі, готовими до твердої позиції. Наскільки справились наші урядовці, мені важко судити», – каже Ігор Лильо.

Водночас на ситуації з компанією Ryanair у Львові намагаються заробити політичні бали. Представники об’єднання «Самопоміч», зокрема лідер партії міський голова Львова Андрій Садовий робить закиди на адресу президента і прем’єра, які мають вирішити проблему.

Два дні тому прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд відновить перемовини з авіаперевізником, а також проситиме НАБУ та Антимонопольний комітет України оцінити процес переговорів за участі Міністерства інфраструктури та аеропорту «Бориспіль». І вже 13 липня керівництво міжнародного аеропорту «Бориспіль» заявило про відновлення переговорів з ірландським лоукостером Ryanair у новому форматі.

«Я переконаний, що вдалося пояснити, що в ситуації з Ryanair немає місця для категоричних висновків. Я одностайний з прем’єр-міністром в тому, що лоукост-компанії повинні прийти на український ринок і для цього необхідно підготувати відповідну нормативну базу», – написав на своїй сторінці у Фейсбук директор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін.

10 липня компанія Ryanair заявила про те, що відмовляється працювати в Україні, оскільки не досягнуто домовленостей із Міністерством інфраструктури і аеропортом «Бориспіль».

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