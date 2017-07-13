Директор «Борисполя» заявив, що переговори з Ryanair відновлюють

Генеральний директор державного підприємства «Аеропорт «Бориспіль», що є головним летовищем Києва, Павло Рябікін заявив, що переговори з ірландською авіакомпанією-лоукостером Ryanair, яка раніше відмовилася від співпраці, відновлюють.

Як написав він у фейсбуці, переговори будуть відновлені з участю з українського боку Міністерства інфраструктури, самого аеропорту «Бориспіль» і Офісу залучення і підтримки інвестицій.

За його словами, на робочій зустрічі з представниками провідних телеканалів України раніше в четвер, на його переконання, вдалося пояснити, що в ситуації з Ryanair «немає місця для категоричних висновків».

Компанія Ryanair не коментувала цієї заяви, як і заяви прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана попередніми днями, який теж заявляв, що українська сторона вирішила поновити переговори з цією авіакомпанією після відмови Ryanair входити на український ринок. Тоді прем’єр теж говорив, що в переговорах із українського боку мають узяти участь Мінінфраструктури, «Бориспіль» і Офіс залучення і підтримки інвестицій.

Раніше компанія Ryanair заявила, що скасовує планований прихід до України через, за її словами, недотримання раніше досягненої угоди із Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту «Бориспіль». В ірландській компанії стверджували, що таким чином аеропорт намагався захистити інтереси «високотарифних» українських авіакомпаній, у першу чергу «Міжнародних авіаліній України»; в «Борисполі» і в МАУ це відкинули.

Перед цим гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що аеропортові не вигідний контракт із Ryanair у тому вигляді, як його домагалася компанія. За його словами, серед низки ультимативних вимог компанії є незаконні, а виконання цих вимог могло б призвести для аеропорту до збитків у два мільярди гривень щороку.

Деякі оглядачі так само говорять про «комерційний шантаж» ірландської компанії, що домагалася для себе ексклюзивних і суперпільгових умов, яких не мають численні інші лоукостери, що вже працюють в Україні.