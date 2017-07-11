МАУ: заява Ryanair про бажання аеропорту «Бориспіль» захистити МАУ не відповідає дійсності

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) висловила здивування заявою компанії Ryanair про скасування своїх планів на українському ринку.

Як йдеться у заяві МАУ, твердження Ryanair про бажання аеропорту «Бориспіль» захистити «високотарифних перевізників», в тому числі й МАУ, не відповідає дійсності.

При цьому в українській авіакомпанії заявляють, що вона пропонує своїм пасажирам «широкий діапазон цін, що починаються від 249 гривень на внутрішніх та від 587 гривень на міжнародних рейсах».

Також МАУ відкидає звинувачення у створенні перешкод для появи в Україні нових перевізників.

«МАУ не є учасником переговорів між двома господарчими суб’єктами – аеропортом «Бориспіль» та Ryanair, а тому не має жодної можливості впливати на перебіг цих переговорів. У зв’язку з цим викликають здивування емоційні та безвідповідальні заяви міністра інфраструктури України, який стверджує, що основною причиною рішення Ryanair є МАУ», – йдеться у заяві компанії.

Напередодні компанія Ryanair заявила, що скасовує планований прихід до України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту «Бориспіль». В авіакомпанії Ryanair, серед іншого, зазначили, що аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами, у тому числі МАУ, і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.

Перед цим гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що аеропорту не вигідний контракт з Ryanair. За його словами, серед низки ультимативних вимог компанії є незаконні, а виконання цих вимог могло б призвести для аеропорту до збитків у два мільярди гривень щороку.

У березні цього року кілька авіакомпаній-лоукостів, зокрема ірландська компанія Ryanair, оголосили про відкриття нових міжнародних рейсів із Києва та Львова.