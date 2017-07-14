Сьогодні у Львові поблизу «Арени Львів» львівські, тернопільські, івано-франківські водії з близько трьохсот машин сформували назву ірландської компанії Ryanair. Таким чином продемонстрували бажання громадян України подорожувати лоукостами, дешевими авіалініями. Також учасники акції висловились за здорову конкуренцію у державі. За словами міської влади Львова, рейси, які здійснюватиме Ryanair, принесуть прибуток для малого і середнього бізнесу. Водночас чимало громадян за невелику вартість квитка зможуть побувати у багатьох країнах світу. 10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила, що не виходитиме на український ринок через відсутність згоди з аеропортом «Бориспіль». Однак керівництво аеропорту заявило про відновлення переговорів.