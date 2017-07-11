Гройсман: вирішили поновити переговори з Ryanair

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про рішення поновити переговори з ірландською авіакомпанією Ryanair.

«Вирішили поновити переговорний процес з Ryanair, до якого долучити разом з Міністерство інфраструктури України і аеропортом «Бориспіль» директора UkraineInvest-Ukraine Investment Promotion Office Даніеля Білака», – написав він на своїй сторінці в Facebook за підсумками наради з керівництвом Мінінфраструктури, Мін’юсту і аеропорту «Бориспіль» щодо ситуації навколо Ryanair.

Також, за словами прем’єра, вирішили доручити Мінінфраструктури прискорити розробку стратегії розвитку українських аеропортів, зокрема щодо залучення лоукостів.

Напередодні компанія Ryanair заявила, що скасовує планований прихід до України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту «Бориспіль».

Перед цим гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що аеропорту не вигідний контракт з Ryanair. За його словами, серед низки ультимативних вимог компанії є незаконні, а виконання цих вимог могло б призвести для аеропорту до збитків у два мільярди гривень щороку.

У березні цього року кілька авіакомпаній-лоукостів, зокрема ірландська компанія Ryanair, оголосили про відкриття нових міжнародних рейсів із Києва та Львова.



