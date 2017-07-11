Гройсман: вирішили звернутися до НАБУ і АМКУ щодо оцінки переговорів з Ryanair

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про рішення звернутися до НАБУ і Антимонопольного комітету щодо оцінки переговорів з ірландською авіакомпанією Ryanair.

«Вирішили звернутися до НАБУ і Антимонопольний комітет України щодо оцінки всього перебігу переговорного процесу за участі Мінінфраструктури і Міжнародний аеропорт «Бориспіль» щодо дотримання законодавства і умов конкуренції», – написав він на своїй сторінці в Facebook за підсумками наради з керівництвом Мінінфраструктури, Мін’юсту і аеропорту «Бориспіль» щодо ситуації навколо Ryanair.

Напередодні компанія Ryanair заявила, що скасовує планований прихід до України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту «Бориспіль».

Перед цим гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що аеропорту не вигідний контракт з Ryanair. За його словами, серед низки ультимативних вимог компанії є незаконні, а виконання цих вимог могло б призвести для аеропорту до збитків у два мільярди гривень щороку.

У березні цього року кілька авіакомпаній-лоукостів, зокрема ірландська компанія Ryanair, оголосили про відкриття нових міжнародних рейсів із Києва та Львова.